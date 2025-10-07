ضبط سفن صيد تجريف في الخليج الفارسي و القبض على 17 مشتبهاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن العقيد مسعود إحساني، قائد وحدة حماية الثروة السمكية والمائية في هرمزغان، عن ضبط عدد من سفن الصيد غير القانوني واعتقال المشتبه بهم في عملية مشتركة مع قاعدة جاسك البحرية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء اتُخذ بهدف مكافحة صيد الجرّ المدمر وحماية المحميات المائية الثمينة في المحافظة، وقال: "في هذه العملية، وبفضل الرصد الاستخباري الدقيق والرصد الميداني من قبل قوات وحدة الحماية والمائية، تم تحديد ومصادرة سفينتي صيد وثلاثة قوارب جرّ وزورق إشارة كانت متورطة في الصيد غير القانوني".

وأضاف إحساني: "نُفذت العملية في منطقة ساحلي جابريك وشرق جاسك، حيث أُلقي القبض على 17 مشتبهًا بهم، كما تم اكتشاف ومصادرة كميات كبيرة من أدوات ومعدات الصيد غير القانوني".

أكد قائد وحدة حماية الموارد المائية في هرمزغان استمرار دوريات المراقبة في مياه المحافظة، قائلاً: ستتعامل وحدة الحماية، بالتعاون المستمر مع البحرية والجهات المعنية الأخرى، بحزم وقانونية مع أي صيد غير قانوني، وخاصةً الصيد بالشباك الجرافة، الذي يُشكل تهديدًا للنظام البيئي البحري.

وأشاد بتعاون البحرية والصيادين القانونيين في المحافظة، مشيرًا إلى أن حماية الموارد البحرية مسؤولية عامة، ولن تتحقق إلا بمشاركة الشعب ودعم مجتمع الصيادين.

