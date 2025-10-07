الأدميرال إيراني: بحر قزوين ليس بيئةً تتيح للآخرين مجالاً للمناورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح قائد البحرية الإيرانية، الأميرال شهرام إيراني، خلال زيارته إلى روسيا لحضور اجتماع قادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين: "أرست الدول الخمس المطلة على بحر قزوين علاقاتٍ جيدةً للغاية، وقد اجتمعنا هذا العام لمراجعة الشروط الجديدة فيما بيننا وتطبيقها ميدانياً".

وأكد أن هدف جميع الدول المطلة على بحر قزوين هو إرساء الأمن البحري، وتابع: "سيتم ذلك بمشاركة الدول المطلة على بحر قزوين، وبطريقةٍ تجعل اقتصاد هذه المنطقة ديناميكياً".

وقال قائد البحرية الإيرانية أن بحر قزوين ليس بيئةً تُتيح للآخرين مجالاً للمناورة، قائلاً: "لقد تجمعت قوة كافية حول بحر قزوين، وستسير القضايا التي حُددت في هذا الاجتماع على ما يرام. رسالة هذا الاجتماع هي أن على الدول المطلة على بحر قزوين اتخاذ قراراتها بنفسها".

يُعدّ الاجتماع والمناقشات مع قائد البحرية الروسية، والاجتماع الثنائي مع قائدي بحريتي جمهورية أذربيجان وكازاخستان، من أهم برامج زيارة الأدميرال الإيراني إلى سانت بطرسبرغ.

