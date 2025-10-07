الشرطة الإيرانية في طليعة مكافحة المخدرات

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد قاسم رضائي، خلال الاجتماع السابع عشر لقادة الشرطة مع المسؤولين العسكريين ومسؤولي إنفاذ القانون الأجانب المقيمين في طهران، والذي عُقد بمناسبة أسبوع إنفاذ القانون، قائلاً: "بالإضافة إلى المهام التنفيذية، تلعب شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية دورًا فاعلًا في الدبلوماسية، وتتمتع بتعاون واسع النطاق مع الدول الإقليمية والمجاورة".

تعميق التعاون الإقليمي والدولي

وفي إشارة إلى الصلاحيات الواسعة للشرطة في المجال الدبلوماسي، أضاف: "شرطة مكافحة المخدرات مخولة بإقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الدول. نرحب بتوسيع هذه العلاقات لما نمتلكه من خبرات قيّمة، ونسعى إلى برامج هادفة لمواجهة هذه الظاهرة المشؤومة".

وفي إشارة إلى التفاعلات الأخيرة مع باكستان، قال: "في الأسبوع الماضي، كان لدينا وفد في باكستان، وتم التنسيق بشكل ممتاز مع مسؤولي البلاد. كما لدينا علاقات فعّالة مع دول مجاورة أخرى، بما في ذلك العراق وتركيا وأذربيجان وأرمينيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وأفغانستان".

وأضاف المسؤول الأمني: "في هذه الاجتماعات، تُناقش وتُتبادل الآراء حول آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما التطورات في جنوب وغرب آسيا، بالإضافة إلى جرائم الكيان الصهيوني. وعندما يتحدث العسكريون، يدركون بوضوح مدى فجاعة جرائم الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 65 ألف امرأة ورجل وطفل".

المخدرات: عدو للإنسانية

وصف العميد رضائي المخدرات بأنها عدوٌّ للإنسانية، مؤكدًا: بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا فرق بين أن تُهدد هذه المخدرات حياة المواطنين الإيرانيين أو حياة الشعوب الأخرى. فبحسب الحكم الإلهي:" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وأفاد باكتشاف وإتلاف أكثر من 3000 طن من المخدرات خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: "هذا الرقم ليس تافهاً. ففي هذا الصدد، تم القضاء على أكثر من 5 عصابات مافيا هذا العام، وقد ضحينا بالعديد من الشهداء والجرحى في هذا الصدد".

كما طلب العميد رضائي من الممثلين العسكريين للدول تعريف وشرح موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولة في طليعة مكافحة المخدرات في جامعات بلادهم ومراكزها العلمية.

