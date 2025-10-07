"سناب باك" لن تؤثر على عملية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أمير روشن بخش قنبري، نائب مدير ترويج الأعمال الدولية في منظمة تنمية التجارة، حول مصير اتفاقيات التجارة بعد تطبيق "سناب باك": "لا يبدو أن أي شيء استثنائي سيحدث في مجال التجارة الحرة في أوراسيا. وضع التجارة الحرة في باكستان مشابه تقريبًا، لأننا نواجه حاليًا ما يسمى بالفجوات بين الدول في الامتثال لبعض القرارات، وهذا يقلل من شدة "سناب باك".

وأضاف: "لدينا تدابير وحلول على جدول الأعمال للمساعدة في تقليل الضرر الذي قد يلحق بعلاقاتنا التجارية مع الدول التي تتمتع بتجارة تفضيلية أو ما يشبه لها. في مجال تجارة السلع، نسعى جاهدين لوضع آلية تُرسي أعلى مستوى لتبادل السلع.

وأوضح روشن بخش قنبري: "التجارة التفضيلية تعني تنظيم الميزان التجاري بين الدول من خلال أدوات مثل التعريفات الجمركية. قد نخفض التعريفات الجمركية لبعض الدول، أو نزيدها لأخرى، أو حتى نفرض تعريفات جمركية أعلى على دولة ثالثة لتحقيق التوازن المطلوب".

وأكد نائب مدير منظمة تنمية التجارة: "تتضمن أجندة منظمة تنمية التجارة أدوات متنوعة لإدارة هذه القضية، ونسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافنا في الحفاظ على العلاقات التجارية الدولية وتطويرها".

