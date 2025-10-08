  1. إيران
وزير السياحة الايراني: عدد المسافرين والزوار العراقيين سيرتفع من 3.5 مليون إلى 5 ملايين

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية عن زيادة في عدد المسافرين والزوار العراقيين من 3.5 مليون إلى 5 ملايين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد رضا صالحي أميري في حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء،: في مجال السياحة، يتواجد 80 شخصًا من أصحاب الفنادق ووكالات السفر في العراق لوضع توجه جديد للرحلات البرية الإيرانية إلى العراق، بهدف توسيع السياحة من البصرة إلى مختلف المدن، بما في ذلك بغداد.

وأضاف: "الاتفاقية مع العراق تُمثل نقطة تحول في هذا الصدد، والتي جاءت بناءً على اقتراح الجانب العراقي، وسيتم تنفيذها إن شاء الله. وبموجب هذه الاتفاقية، سيرتفع عدد المسافرين العراقيين من 3.5 مليون إلى 5 ملايين".

وأعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية عن زيارته المرتقبة للعراق، قائلاً: "إن شاء الله، سأسافر إلى بغداد قريبًا لتوقيع مذكرات التفاهم".

أشار صالحي أميري إلى أنه لحسن الحظ، يسافر العراقيون إلى مشهد وأصفهان وشيراز وكيش ورشت ومدن أخرى في إيران، وإحدى مناطق تركيزنا في مجال السياحة هي العراق، الذي سيتم الانتهاء من اتفاقياته وتوقيعها قريبًا.

