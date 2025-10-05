أكثر من 3800 طالب عراقي يدرسون في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح غلام حسين مظفري، خلال لقاء مع محافظ ميسان العراقية، قائلاً: "تضم محافظة خراسان رضوي حوالي 8% من سكان إيران، ويبلغ عدد سكانها أكثر من سبعة ملايين نسمة.

وقال محافظ خراسان رضوي: من بين ستة ملايين زائر عراقي يزورون إيران سنويًا، يسافر ثلاثة ملايين إلى خراسان رضوي. ونحن سعداء بإقامة تبادل ثقافي جيد بين إيران والعراق".

وقال: "أتقدم بجزيل الشكر للحكومة والشعب العراقيين؛ أولًا، على مواقفهم خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، وثانيًا، على حفاوة استقبالهم للزوار خلال أيام الأربعين. في مجال العلاقات الاقتصادية، تتمتع خراسان الرضوية والعراق بإمكانيات كبيرة. وتتمثل استراتيجية حكومتنا في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول المجاورة.

وأشار مظفري إلى أنه على الرغم من عدم وجود حدود مباشرة بيننا وبين محافظة ميسان، إلا أنه بإمكاننا أن نكون بوابة لهذه المحافظة والعراق للدخول إلى أفغانستان وآسيا الوسطى من خلال إنشاء طريق مناسب.

وصرح محافظ خراسان الرضوية قائلاً: لدينا منطقتان للتجارة الحرة والصناعة على حدود تركمانستان وأفغانستان، تُعتبران فرصة مهمة للتبادل الصناعي والاقتصادي المشترك. ومحافظة خراسان الرضوية، التي تضم ستة آلاف وحدة صناعية عاملة و46 مدينة صناعية، على أتم الاستعداد للتعاون.

وقال: أجرينا بعض التبادلات مع محافظة كربلاء، وقد تم إرساء علاقات أخوية بين كربلاء وخراسان الرضوية، ونحن مستعدون لتنفيذ هذا الأمر مع محافظة ميسان أيضًا.

وأضاف مظفري: صادراتنا إلى أفغانستان والعراق وإقليم كردستان مهمة، ونحن مستعدون لتوسيع هذه التبادلات مع محافظة ميسان. في قطاعي الزراعة والنفط، تنشط في المحافظة شركاتٌ معرفيةٌ قوية، ويمكن الاستفادة من قدراتها. كما نتمتع بقدراتٍ عالية في مجال السياحة الصحية، ويمكننا توفير قائمةٍ بمراكزَ مرموقةٍ للقبول المباشر للمرضى.

وأضاف المحافظ: يدرس أكثر من 3800 طالبٍ عراقيٍّ في جامعات مشهد. ونحن على استعدادٍ لزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي.

ثم صرّح حبيب ظاهر الفرطوسي، محافظ ميسان بالعراق، في هذا اللقاء: نؤمن بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاضت حرب الاثني عشر يومًا نيابةً عن المسلمين وأحرار العالم، ونبعث بتحياتنا إلى أرواح الشهداء الطيبة.

وأضاف محافظ ميسان بالعراق: تقع محافظة ميسان في جنوب العراق، وتحدّ محافظتي إيلام وخوزستان. وتجمعنا روابط ثقافية واقتصادية وعائلية قوية، لا سيما مع محافظة إيلام. يُعدّ منفذ "جذابة" الحدودي أحد أهمّ المنافذ لدخول زوار الإمام الحسين (عليه السلام) من هذه المحافظة.

وأضاف: يبلغ عدد سكان محافظتنا حوالي مليون وأربعمائة ألف نسمة، وهناك العديد من فرص الاستثمار في ميسان. بعد اكتمال مدينة طب الاقتصادية، التي تمتدّ على مساحة 65 ألف هكتار، وتضمّ قطاعات صناعية وزراعية وسياحية، حظيت هذه المنطقة باهتمام خاص من رئيس الوزراء العراقي والحكومة. أدعو جميع الشركات القادرة في خراسان رضوي للاستثمار في هذه المحافظة. نحن على استعداد لبناء علاقة أخوية مع خراسان رضوي.

وقال الفرطوسي: ميسان هي ثاني أغنى محافظة نفطية في العراق بعد البصرة، وتُصدّر 700 ألف برميل نفط يوميًا. تتميز هذه المحافظة بأراضي زراعية شاسعة. الزراعة من أهمّ المهن لشعبنا، ولدينا العديد من الأراضي الخصبة، ونحن على استعداد للتعاون مع خراسان رضوي في هذا المجال.

وفي معرض حديثه عن السياحة العلاجية، صرّح محافظ ميسان العراقي قائلاً: "يقصد العديد من مواطنينا مدينة مشهد لتلقي العلاج. نطالب محافظة خراسان الرضوية بإنشاء مراكز طبية موثوقة وذات سمعة طيبة، ليتمكن المرضى من الحصول على خدمات عالية الجودة دون وسطاء أو استغلال. ينبغي أن يكون التعامل مع المرضى العراقيين مماثلاً للتعامل مع المرضى الإيرانيين، وأن تُطبق التعريفات الجمركية بشكل عادل".

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الاجتماع، زار الوفد العراقي بعض الوحدات الإنتاجية والصناعية في المحافظة خلال زيارته التي استمرت يومين إلى مشهد، واطلع على بعض الإمكانيات الاقتصادية للمحافظة.

/انتهى/