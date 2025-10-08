توقعات بارتفاع عدد السياح العراقيين في ايران إلى 5 ملايين سائح

وافادت وکالة مهر للانباء ان صالحی أمیری قال فی تصریح للصحفیین الیوم الأربعاء ،على هامش اجتماع الحکومة: یتواجد حالیًا وفد ایرانی یضم 80 شخصًا من أصحاب الفنادق ووکالات السفر الإیرانیة فی العراق فی مجال السیاحة لتنفیذ الاتجاه الجدید للرحلات البریة من البصرة إلى مختلف مدن ایران وتوسیع الطاقة الاستیعابیة السیاحیة.

وأضاف: تُعدّ هذه الاتفاقیة نقطة تحول فی تطویر السیاحة بین البلدین، والتی اقترحها الجانب العراقی وسیتم تنفیذها قریبًا. بناءً على هذه الاتفاقیة، سترتفع الطاقة الاستیعابیة للسیاح العراقیین من 3.5 ملیون إلى 5 ملایین سنویا.

وأعلن صالحی أمیری عن زیارته المرتقبة إلى بغداد لإتمام وتوقیع مذکرات التفاهم، وقال: "یسافر العراقیون حالیًا إلى مدن مشهد، وأصفهان، وشیراز، وکیش، ورشت، ومدن أخرى فی إیران، والعراق هو أحد أهم اقطاب سیاستنا السیاحیة، وسیتم الانتهاء من الاتفاقیات ذات الصلة قریبًا".