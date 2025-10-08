عراقجي يقدم تقرير حول انشطة دبلوماسية المحافظات مع دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اجتماع الحكومة الذي عقد مساء اليوم برعاية وحضور رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، قدم "عراقجي" تقريرا حول أنشطة اللجنة الوطنية لدبلوماسية المحاظفات والتعاون القائم بين المحافظات الحدودية الإيرانية مع دول الجوار.

وأشار تقرير وزير الخارجية إلى، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تضم 15 محافظة متاخمة لـ 16 دولة مجاورة، تعتمد في سياستها الخارجية على تعزيز الدبلوماسية الحدودية بوصفها أحد محاور العمل الأساسية للحكومة الرابعة عشرة، وقد تم تأسيس هذه اللجنة بوزارة الخارجية لدعم وتوسيع مجالات التعاون بين المدن الواقعة على جانبي الحدود".

من جانب اخر، قدم العميد "أحمد رضا رادان"، القائد العام لقوى الأمن الداخلي الايراني، خلال الاجتماع، تقريرا شاملا حول برامج وأداء الشرطة في مختلف المجالات ومهامها الأمنية والخدمية.

إضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، عددا من اللوائح التنفيذية المرتبطة بعمل الأجهزة الحكومية.