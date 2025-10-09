بارزاني: لا نريد أن نكون مصدر تهديد لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، قائلاً: "لا نريد أن نكون مصدر تهديد لإيران؛ هذه هي سياسة إقليم كردستان".

ووفقًا لروداو، تابع بارزاني: "إيران من جيراننا المهمين. لدينا حدود طويلة مع إيران، ولم نرغب قط في المساس بعلاقاتنا معها".

وأضاف أن إقليم كردستان لن يسمح لأي جماعة من أراضيه باتخاذ إجراءات ضد إيران.

وقال بارزاني أيضًا عن الانتخابات العراقية المقبلة: "أعتقد أن الانتخابات المقبلة مهمة للغاية؛ فبعد انتخابات عام 2005، تُعد هذه الانتخابات من أهم الانتخابات في العراق".

واختتم قائلاً: "يقول حزب العمال الكردستاني إنه يستمع إلى كلام أوجلان، لكنه عندما يتعلق الأمر بالعمل، لا يتخذ أي إجراء. ليس هذا هو الوقت المناسب لمثل هذه الألاعيب".

