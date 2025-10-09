السيد الحوثي: طوفان الأقصى محطة فارقة في جهاد الفلسطينيين.. العدو الاسرائيلي فشل بشكل تام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة مباشرة شدد السيد الحوثي على أن العدو الإسرائيلي هو في حالة عدوان مستمر منذ بداية احتلاله لفلسطين وإلى اليوم.

وقال إن عامان مرت من الإبادة الجماعية بالقتل الجماعي بأفتك وسائل القتل من القنابل الأمريكية المدمرة والحارقة وغيرها لاستهداف المدنيين بشكل عام.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي استهدف الأطفال والنساء بالقتل المتعمد والاستهداف للمدنيين بشكل عام بكل وسائل القتل والإبادة.

وأوضح أن: العدو الإسرائيلي استهدف المدنيين في غزة بالتجويع الشامل الذي وصل إلى درجة أن يكون حليب الأطفال على رأس قائمة الممنوعات.

وشدد على أن: العدو الإسرائيلي استهدف الشعب الفلسطيني في غزة بالتعطيش وهو مسار إجرامي في غاية الوحشية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال إن العدو الإسرائيلي دمر آبار المياه، دمر شبكة الصرف الصحي، وبات الحصول على الماء بشق الأنفس، واستهدف من كانوا يجلبون الماء لأسرهم وحتى الأطفال منهم يستهدفهم بالقتل، وتحولت مسألة الحصول على شربة الماء في غزة إلى مسألة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

كما أكد أن العدو الإسرائيلي قام بمنع الدواء وتدمير المستشفيات وقتل الكادر الطبي وجعل من أبرز أهداف عدوانه الاستهداف للمستشفيات.

وإليكم أبرز ما تطرق إليه السيد الحوثي في كلمته:

- العدو الإسرائيلي قام بعمليات عسكرية مركزة على المستشفيات وارتكب فيها أبشع الجرائم بما فيها استهداف الأطفال الرضع والخدج

- العدو الإسرائيلي استهدف كل مقومات المجال الطبي بهدف إبادة الشعب الفلسطيني وحرمانه من أي رعاية طبية

- العدو الإسرائيلي مارس التدمير الشامل لقطاع غزة في شماله، في وسطه، في جنوبه، في مدينة غزة

- العدو الإسرائيلي سعى لإنهاء أحياء كاملة ومربعات سكنية كبيرة واستخدم لذلك الغارات والأحزمة النارية والعربات المفخخة وكل الوسائل

- العدو الإسرائيلي جلب مقاوليه من الصهاينة ليكونوا عاملين في تدمير أحياء كاملة

- العدو الإسرائيلي استخدم التهجير القسري منذ اليوم الأول لعدوانه

- في جولة عامين كاملين من العدوان جعل العدو الإسرائيلي التهجير القسري هدفا من أهدافه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في غزة

- العدو الإسرائيلي منع لعامين أي حالة استقرار للشعب الفلسطيني ودفعهم للنزوح من منطقة إلى أخرى ومن مربع لآخر دون أي استقرار

- العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية قتل وجرح ما نسبته 11% من أهالي غزة في نطاق جغرافي محدود وهي أعلى نسبة في هذا العصر

- الإجرام الصهيوني الرهيب في غزة يستحق أن يوصف بأنه جريمة العصر، وجريمة القرن

- العدو الإسرائيلي استهدف المساجد في غزة، أكثر من 1000 مسجد وكذا المدارس بنسبة 95% وأوقف عملية التعليم

- العدو الإسرائيلي استهدف حتى المقابر، أكثر من 40 مقبرة وسرق أكثر من 2000 جثمان

- العدو الإسرائيلي استهدف الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني والدفاع المدني

- العدو الإسرائيلي استهدف الجميع في غزة بكل وحشية وإجرام لا مثيل له

- مشاهد كل أصناف الجرائم للعدو في غزة كانت شاهدا على بشاعة إجرام العدو كإرسال الكلاب على المسنين والمرضى

- العدو الإسرائيلي مارس التعذيب ضد المختطفين والأسرى وأدى في كثير من الحالات إلى الاستشهاد

- الجرائم والاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبها العدو الإسرائيلي هي جرائم بالإجماع البشري وبالاعتبارات الشرعية والقانونية

- عملية طوفان الأقصى مهمة وعظيمة ومباركة، وهي محطة فارقة ونقلة مهمة جدا في جهاد الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية

- المسار الأمريكي الإسرائيلي ما قبل عملية طوفان الأقصى كان مسار تصفية للقضية الفلسطينية

- عملية طوفان الأقصى لها سياقها ولم يبتدئها الشعب الفلسطيني ومجاهدوه لفتح مشكلة جديدة مع العدو الإسرائيلي

- السياق الذي جاءت فيه عملية طوفان الأقصى يتمثل بـ75 عاما من الإجرام الصهيوني اليهودي المستهدف للشعب الفلسطيني

- الوجود الإسرائيلي بكله في فلسطين هو عدوان وإجرام واحتلال واضطهاد يومي، وهو اغتصاب ومصادرة للحقوق

- ما قبل طوفان الأقصى تصاعدت مساعي الأعداء لتصفية القضية الفلسطينية على اعتبار أنه طال عليهم الأمد لتحقيق ذلك

- كان هدف العدو منذ البداية حسم السيطرة التامة على فلسطين، والانتقال إلى ما بعدها وصولا إلى تنفيذ مشروعهم "إسرائيل الكبرى"

- العناوين الصهيونية المعلنة تعني السيطرة على منطقتنا والمصادرة الكاملة لحقوق شعوبنا وكرامتها واستقلالها

- مشروع الصهيونية يعني أن تتحول المنطقة بكلها لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وشعوبنا مستعبدة خانعة مسلوبة الكرامة، مطموسة الهوية

- مشروع الصهيونية يعني أن تخسر شعوبنا حتى قيمتها الإنسانية وحقوقها الإنسانية المشروعة بالإجماع العالمي

- مشروع الصهيونية يعني أن يتحول وضع المنطقة بكل ثرواتها وموقعها الجغرافي بكل مقوماته المهمة جدا لمصلحة العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي

- المخطط الصهيوني له أهداف بعيدة عالمية، إنما يجعل من منطقتنا مرتكزا له للوصول إلى تلك الأهداف

- الأخطر في المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية أنه كان بمساعٍ لإشراك أنظمة عربية، ومن ذلك عنوان "صفقة القرن"

- يحاولون عبر عنوان تغيير "الشرق الأوسط" أن يجندوا أنظمة في المنطقة حتى ضد شعوب أمتنا

- عنوان التطبيع لم يكن مجرد الخيانة للأمة، بل علاقة مع العدو الإسرائيلي على كل المستويات

- الاتفاقيات التي كان عنوانها السلام باطنها الاستسلام والتسليم بالسيطرة الإسرائيلية، ولذلك كانت تتضمن التزامات من طرف واحد هي الأنظمة العربية

- التزامات الأنظمة العربية عبر "التطبيع" هي تمهد لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة الشاملة على المنطقة

- في مقدمة الالتزامات الواضحة للأنظمة العربية من خلال "التطبيع" القبول بتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية والتفريط بها

- تصفية القضية الفلسطينية تجلت في مواقف بعض الأنظمة العربية على مدى عامين حين رفضت حتى قطع العلاقة الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي

- أنظمة غير إسلامية وبدافع الضمير الإنساني والجانب الأخلاقي، قطعت علاقتها الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

- من المعيب أن تستمر دولة تحترم نفسها وتعتبر نفسها ذات قيم ومبادئ حتى بالمستوى الإنساني أن تقبل بعلاقة مع الكيان المجرم

- القبول بتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية والتفريط بها كارثة كبيرة في واقع الأمة، لأنها قضية ذات اعتبارات دينية وأخلاقية وإنسانية

- القضية الفلسطينية لها علاقة حتى بمعيار المصالح القومية للأمة

- تصفية القضية الفلسطينية يعني مصادرة حقوق شعب بالكامل وتفريط بالمقدسات في موقعها المهم من الدين الإسلامي

- التطبيع صفقة خسران رهيبة لكل الأنظمة العربية

- الأنظمة التي دخلت في مسار التطبيع اتجه العدو إلى مسار تغيير المناهج الدراسية الرسمية العربية

- تربية جيل من شباب وشابات الأمة على الولاء للعدو الإسرائيلي والتعظيم له والقبول بسيطرته كارثة كبرى

- من أكبر وأخطر وأسوأ المسارات التي يعمل عليها الأمريكي والإسرائيلي معا وبدعم غربي تغيير المناهج لاستهداف الهوية والثقافة والفكر

- احتلال العقول والقلوب هو تغيير الولاءات وتوجيه العداوات في اتجاه يخدم العدو الإسرائيلي والأمريكي

- في بعض البلدان العربية حصل تغيير في المناهج الابتدائية بما يربي الأطفال على النظرة الإيجابية للعدو الإسرائيلي والانبهار باليهود

- التهيئة النفسية والذهنية والفكرية والثقافية للقبول بسيطرة اليهود الصهاينة من أخطر المسارات التي يعمل عليها الأعداء

- وصل الأعداء إلى تغيير الخطاب الديني عبر إزاحة آيات من كتاب الله من المناهج الدراسية بما يكشف الاتجاه المنحرف

- هناك محاولة من قبل الأعداء إلى جانب إزاحة آيات القرآن من المناهج لتحريف مفاهيم ومعاني الآيات القرآنية

- العدو الإسرائيلي عمل على تغيير الخطاب الديني والإعلامي بما يقدمه كصاحب حق في أن يكون موجودا في إطار احتلاله لفلسطين

- وسائل إعلام عربية وهي تقدم العدو الإسرائيلي مقبولا اتجهت بحملة مكثفة في الإساءة المستمرة للشعب الفلسطيني

- الأعداء اتجهوا في مسار خطير جدا فيما يتعلق بالاقتصاد لربط الاقتصاد العربي بالعدو الإسرائيلي ليكون هو المسيطر والمتحكم

حالة التخاذل والموقف السلبي ضد طوفان الأقصى تبيّن واقع الأمة التي أصبحت مكبلة لا تبادر حتى لاقتناص واغتنام الفرص العظيمة التاريخية النادرة

حجم المبادرة الأميركية والغربية والصهيونية يكشف فعلاً عن مدى تأثير عملية طوفان الأقصى وما مثلته من زلزال للعدو

العدو الإسرائيلي فشل بشكل تام، رغم الشراكة الأميركية والدعم الغربي والدعم في مستويات معينة من أنظمة عربية

العدو فشل في استعادة الأسرى بدون صفقة تبادل، وفشل في إنهاء المقاومة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني وفي بقية الأهداف

النظرة إلى العدو الإسرائيلي تغيرت في العالم حتى في المجتمع الأميركي، رغم تلقيهم على مدى عقود ثقافة ترسخ التعظيم والتقديس لليهود الصهاينة والتنكر للقضية الفلسطينية

جبهة الإسناد اللبنانية قدمت أكبر التضحيات في إسناد الشعب الفلسطيني ودخلت في أشد المعارك شراسة وضراوة مع العدو الإسرائيلي

لا يمكن لأحد أن يقدم نفسه بأنه قدم مستوى من الإسناد كما قدمته جبهة الإسناد اللبنانية

كان هناك إسناد من جبهات العراق ودعم مستمر من الجمهورية الإسلامية في إيران