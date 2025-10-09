الحية يوضح تفاصيل اتفاق انهاء الحرب والعدوان على غزة ويقدم التحية لايران ولبنان واليمن والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قال في كلمة له مساء اليوم الخميس: العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي قطاع غزة من تضحيات وثبات وصبر، أهالي قطاع غزة خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره، أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت

واضاف: في ذكرى معركة 7 أكتوبر المجيدة نحيي شهداءنا من القادة مفجري الطوفان هنية والعاروري والسنوار والضيف، ونقف أمام بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال

واكد خليل الحية ان أبطال المقاومة أفشلوا كل ما خطط له العدو من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى، متوجها لهم بالقول كما كنتم رجالا في القتال كنا رجالا على طاولة المفاوضات.

واشار خليل الحية إلى ان العدو ماطل وارتكب المجازر تلو المجازر وأجهض جهود الوسطاء مرارا، ورغم ما دأب عليه العدو من خرق للعهود والاتفاقات واصلنا التفاوض وبذل كل جهد لوقف العدوان، وتعاملنا بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا وحقن دمائه.

واعلن الحية التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا ان الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى، و سيتم إطلاق سراح 250 من الأسرى الأبطال ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة.

واضاف خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام، مؤكدا: سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالا لباقي الخطوات.

وتقدم خليل الحية بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

كما تقدم خليل الحية بالتقدير العظيم لمن شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان والعراق وإيران.

كما تقدم خليل الحية بالتقدير العظيم لمن تضامن معنا من الأحرار في أنحاء العالم، وخص المتضامنين في قوافل الإسناد والحرية برا وبحرا وكل من ساهم معنا بكلمة حق.

واضاف: عامان وغزة تصنع المعجزات وحيدة وتلهم الأحرار وتداوي الجراح، عامان وغزة تدافع عن القدس والأقصى وتقاتل العدو بكل بسالة، عامان وغزة تؤكد أنها محرمة على أعدائها وأن رجالها لا ينكسرون ولا يضرهم من خذلهم.

واشار الحية إلى ان الاتفاق يشمل انسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى.