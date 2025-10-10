جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب تدريجياً من غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت مصادر وشهود عيان في قطاع غزة بأن آليات عسكرية إسرائيلية بدأت الانسحاب من عدة مناطق في قطاع غزة، تمهيداً للانسحاب الكامل، حسب الخطوط المتفق عليها في خطة ترامب.



ونشرت حسابات وناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو قالوا إنها توثق انسحاب الجيش الإسرائيلي وتظهر فيه آليات عسكرية تتحرك في منطقة داخل قطاع غزة.



ووثق ناشطون محاصرون انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط المستشفى الأردني في حي "تل الهوى" جنوب غرب مدينة غزة.



وانتشرت مقاطع أخرى قال متداولها إنها توثق إضرام الجنود الإسرائيليين النار في عدد من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها قبل مغادرتها، وهو سلوك سبق حدوثه سابقاً، بحسب ناشطين.



بالتوازي مع ذلك، حذر الدفاع المدني في غزة السكان من "الاقتراب أو العودة إلى المناطق التي كانت تتواجد فيها قوات الاحتلال ولا سيّما المناطق الحدودية لمدينة غزة، إلا بعد الإعلان الرسمي عن انسحابها والتأكد من ذلك عبر الجهات المختصة".



وسادت الأوساط الفلسطينية في قطاع غزة، حالة من الهدوء الحذر المغلف بالترقب والريبة، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.



وكانت مصادر عبرية قد أعلنت أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ وأن الجيش الإسرائيلي سيسحب قواته خلال 24 ساعة إلى "الخط الأصفر" المحدد في خريطة الانسحاب التي قدمها ترامب.



ورغم الإعلان عن دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ إلا أنه وخلال ساعات ليل الخميس وفجر الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة على أرجاء قطاع غزة، بحسب ناشطين وشهود عيان.



وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 10 غارات، خلال نحو نصف ساعة، على مناطق شمال وغرب وشرق القطاع، أسفرت عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل جراء الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.



تزامن ذلك مع غارات على حي "تل الهوا" جنوب غربي مدينة غزة، الذي تزامن مع إطلاق الآليات العسكرية قنابل دخانية بشكل مكثف في حي "النصر" غرب غزة، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها ونيران رشاشاتها تجاه شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.



وقالت مصادر طبية إن امرأة فلسطينية أصيبت بحروق جراء سقوط قنبلة إنارة أطلقتها طائرة إسرائيلية على خيمتها في منطقة "المواصي" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



