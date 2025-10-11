وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، التطورات الإقليمية والدولية المهمة في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم.

في هذا الاتصال، أكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تطوير التفاعلات الإقليمية والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في مجالات التجارة والترانزيت. وفي هذا الصدد، أكدا أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما أكد الطرفان على أهمية تطوير دبلوماسية فاعلة وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأخيرًا، رحّب الوزيران بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود المشتركة المستقبلية.