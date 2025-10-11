  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٨:٤٧ م

وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين

وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين

أكد وزيرا خارجية إيران وباكستان في اتصال هاتفي على أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، التطورات الإقليمية والدولية المهمة في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم.

في هذا الاتصال، أكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تطوير التفاعلات الإقليمية والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في مجالات التجارة والترانزيت. وفي هذا الصدد، أكدا أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما أكد الطرفان على أهمية تطوير دبلوماسية فاعلة وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأخيرًا، رحّب الوزيران بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود المشتركة المستقبلية.

رمز الخبر 1963661

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات