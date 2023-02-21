باقري يشدد على ضرورة زيادة التفاعلات بين إيران وروسيا لحوكمة التعددية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ألكسندر جروشكو الذي زار طهران مع علي باقري كني للتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في أوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان وسوريا والتعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى أهمية التعددية في العالم، أكد مساعد وزير خارجية روسيا على تطوير التعاون بين الدول المستقلة.

وبينما انتقد سوء استخدام الدول الغربية لقضايا مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وشدد على الحاجة إلى سيادة القانون في التفاعلات بين الدول.

واعتبر باقري التعاون بين إيران وروسيا في القضايا الإقليمية والدولية مهمًا وقيّم زيادة التفاعلات بين البلدين بأنها ضرورية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وحوكمة التعددية.

كما أكد المساعد السياسي لوزارة الخارجية في بلادنا على ضرورة استمرار التعاون بين إيران وروسيا مع الدول المستقلة الأخرى لتأمين المصالح الوطنية ومواجهة النهج التمييزي والأحادي الجانب.

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