الحرس الثوي: كشف وتفكيك شبكة تخريبية تابعة لأجهزة التجسس الأمريكية الاسرائيلية

وافادت وكالة مهر للانباء، انه جاء في بيان استخبارات حرس الثورة الإسلامية كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

يُحيط جهاز استخبارات الحرس الثوري الشعب الإيراني العزيز علما أنه إثر الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز، تم كشف وتحطيم شبكة معادية للأمن كانت تُدار من قبل أجهزة تجسس أمريكية وإسرائيلية داخل البلاد، وذلك بعد مراحل متعددة من المراقبة والرصد والإجراءات الاستخباراتية الأخرى.

إن الكيان الصهيوني، بصفته أداة تنفيذية لأمريكا في المنطقة، وبعد فشله في الحرب التي استمرت 12 يومًا، حوّل سياسته ومخططاته نحو تقويض الأمن العام، في محاولة - كما يتوهم - لتعويض هزيمته المُذلة في الساحة العسكرية. ولهذا الغرض، شكّل هذا الكيان شبكة من العناصر المخدوعة والخائنة للوطن، بهدف زعزعة أمن البلاد في النصف الثاني من خريف العام الجاري . وبفضل التوفيق الالهي ويقظة كوادر جهاز استخبارات الحرس الثوري، وقع أعضاء هذه الشبكة في الفخ الاستخباراتي وتم اعتقالهم.

وتمت هذه العملية بشكل منسق في عدد من المحافظات، وتم خلالها ضرب الخلايا المرتبطة بالكيان الصهيوني والتي كانت تهدف إلى القيام بأعمال من شأنها تقويض الأمن.

وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني العزيز بتقارير ومعلومات إضافية حول هذه الشبكة لاحقًا."