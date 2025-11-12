إيران تنشر أول فيلم وثائقي باللغة العبرية عن الحرب الأخيرة (+فيديو)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُمثل هذا الفيلم الوثائقي إنجازًا تاريخيًا في الإنتاج الإعلامي الإيراني، كونه أول فيلم يُنتج باللغة العبرية ويتوجه مباشرةً إلى الجمهور في الاراضي المحتلة.

يُقدم فيلم "صواريخ فوق بازان" سردًا تحليليًا قائمًا على الأدلة للمواجهة السرية بين إيران والكيان الصهيوني في مجال البنية التحتية للنفط والغاز، وهي حلقة غيّرت مسار الصراع وأعادت تشكيل ميزان القوى الإقليمي.

من خلال مزيج من المقابلات مع الخبراء وبيانات الاستخبارات وإعادة بناء المشاهد البصرية، يُظهر الفيلم عقلانية إيران الاستراتيجية، وقيادتها الاستخباراتية، ودقتها العملياتية في الحروب الحديثة.

يهدف هذا الإنتاج إلى مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي "من موقع قوة وواقعية"، مقدمًا رواية مضادة لتصوير وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية.

وصفت وكالة تسنيم للأنباء المشروع بأنه "خطوة جديدة في النهج الإعلامي الإيراني تجاه قضية إسرائيل"، ساعيًا إلى كشف وجهات نظر وحقائق ظلت غائبة عن أذهان الجمهور الناطق بالعبرية لفترة طويلة.

في 13 يونيو/حزيران، شنت إسرائيل عدوانًا صارخًا وغير مبرر على إيران، بينما كانت واشنطن وطهران في مفاوضات نووية. أشعل الهجوم الإسرائيلي حربًا استمرت 12 يومًا، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1064 شخصًا في البلاد، بمن فيهم قادة عسكريون وعلماء نوويون ومدنيون عاديون.

كما دخلت الولايات المتحدة الحرب بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ردًا على ذلك، استهدفت القوات المسلحة الإيرانية مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في غرب آسيا.

في 24 يونيو/حزيران، نجحت إيران، من خلال عملياتها الانتقامية الناجحة ضد كل من النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة، في فرض وقف للعدوان.

/انتهى/