تفکیک شبكة تابعة لأجهزة تجسس معادية في كرمان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن مركز إعلام القضاء في كرمان، صرّح مهدي بخشي مساء الثلاثاء: "خلال إجراءات واسعة ودقيقة اتخذتها منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تم الكشف عن شبكة معادية بقيادة أجهزة التجسس الأمريكية والصهيونية داخل البلاد، وتم تفكيكها بالكامل بعد عدة مراحل من المراقبة والرصد والاستخبارات".

وفي إشارة إلى مساعي الأعداء لزعزعة الاستقرار والسلم الداخلي في البلاد، قال: "إن الكيان الصهيوني، بصفته القوة التابعة لأمريكا في المنطقة، وبعد فشله في حرب الـ 12 يومًا، وجّه سياساته وخططه نحو زعزعة الأمن العام لعلّه يعوض إخفاقاته العسكرية".

وأضاف بخشي: "في هذا الصدد، سعى هذا الكيان، من خلال تنظيم شبكة من العناصر المخادعة والخائنة، إلى اتخاذ إجراءات ضد أمن البلاد في النصف الثاني من خريف العام ـ. وبفضل الله ويقظة العناصر والضباط في جهاز استخبارات الحرس الثوري، تم تحديد هوية جميع أعضاء هذه الشبكة واعتقالهم".

وأكد المدعي العام والثوري في كرمان: "نُفذت هذه العملية بشكل منسق في عدة محافظات من البلاد، بما في ذلك كرمان، واستُهدفت خلايا مرتبطة بالكيان الصهيوني كانت تسعى إلى القيام بأعمال زعزعة للأمن".

