التراث الثقافي: ترميم برج "الشيخ شبلي" السلجوقي في دماوند

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن علي أفضلي عن اكتمال ترميم وإعادة تنظيم برج الشيخ شبلي ، وهو معلم تاريخي ثمين يعود إلى العصر السلجوقي.

وأشار أفضلي إلى الحالة المتردية لهذا المعلم التاريخي، وتابع قائلاً: بدعم من محافظ دماوند ومتابعة إدارة التراث الثقافي في المدينة، تم تخصيص مليار وخمسمائة مليون تومان من أموال المحافظة للحفاظ على هذا المعلم الوطني وترميمه.

وأضاف: بعد اختيار المقاول من قبل الإدارة العامة للتراث الثقافي في محافظة طهران وتحت الإشراف المباشر للخبراء الفنيين، بدأت أعمال ترميم الأجزاء المتضررة من المبنى وإعادة تنظيم الموقع، وأخيرًا تم ترميم الموقع التاريخي والسياحي لبرج شبلي.

وأضاف أفضلي: خلال مرحلة تنسيق الحدائق، تم اتخاذ إجراءات، بما في ذلك إنشاء منحدر خاص للمعاقين والمحاربين القدامى على الكراسي المتحركة، ورصف الطرق، وإصلاح السلالم وطرق الوصول، وإنشاء قناة لإزالة الرطوبة، وتحسين المساحة الخضراء لتسهيل زيارة هذا المجمع لجميع السياح. أشار رئيس إدارة التراث الثقافي في دماوند إلى أن برج شبلي، الذي يعود تاريخه إلى العصر السلجوقي (القرن الخامس الهجري)، قد سُجِّل برقم 920 في قائمة المعالم الوطنية للبلاد نظرًا لقيمته التاريخية والمعمارية الفريدة، ويُعتبر من أهم المعالم الثقافية والسياحية في مقاطعة دماوند.

