نيكزاد: إذا انعدم الأمن في الدول المجاورة، ستتضرر المنطقة باكملها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان علي نيكزاد، الذي يرأس وفدًا برلمانيًا إلى باكستان للمشاركة في الاجتماع البرلماني لرؤساء البرلمانات، في مقابلة مع قناة "ساما" الإخبارية الباكستانية الناطقة باللغة الأردية، الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء في إسلام آباد، وقدم تعازيه لشعب وحكومة هذا البلد، قائلًا: "لقد شهدنا أيضًا مثل هذه الحوادث والاغتيالات في إيران، وفي الواقع، ارتكب الإرهابيون ظلمًا مضاعفًا ضدنا".

وأشار إلى القواسم الثقافية والاجتماعية المشتركة بين إيران وباكستان، وأضاف: "لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع شعب باكستان، وكلا البلدين مسلمان، لذا يجب توسيع علاقاتنا وتوسيعها".

وصرح نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: إن هجوم الكيان الصهيوني على بلدنا نُفِّذ بموافقة أمريكية، لذا يجب أن يعلم شعب باكستان أنهم ارتكبوا جريمة بحق شعبنا، إذ استشهد أطفالنا ونسائنا وعلماؤنا وجنودنا.

وأكد أن الطاقة النووية حقٌّ لنا لا يتجزأ، وقال: سعت أمريكا إلى جعل إيران دولةً نووية قبل أن يتغير النظام السياسي في إيران وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية السلطة بأصوات الشعب، ولكن بمجرد أن تغير النظام السياسي، كانت أول دولة عارضت حصولنا على الطاقة النووية.

وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن حكومة وشعب باكستان دعمونا خلال حرب الاثني عشر يومًا، وأضاف: عندما هاجم الكيان الصهيوني إيران، دعمنا شعب وحكومة وبرلمان باكستان، وستبقى هذه القضية محفورة في الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية ولن تُنسى أبدًا.

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بضرورة استتباب السلام والأمن في جميع الدول، وخاصةً في المنطقة، وأود أن أقول بصراحة إننا نريد لجميع دول المنطقة أن تكون قوية. على أي حال، ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع جيرانها، وخاصةً باكستان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تُشكلان تهديدًا خطيرًا للمنطقة، وقال: "الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يُشكلان بالتأكيد تهديدًا لمنطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة تلعب دورًا في المنطقة لبيع أسلحتها".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "الولايات المتحدة لا تسمح لدول المنطقة بإقامة علاقات ودية، ولكن يجب أن ندرك أنه إذا أردنا التقدم والتنمية، فلن يكون أمامنا خيار سوى إقامة علاقات جيدة مع بعضنا البعض، ويجب أن نولي هذه القضية اهتمامًا خاصًا. إذا نشأ انعدام الأمن في الدول المجاورة والمنطقة، فسيكون ذلك أمرًا مؤسفًا وستعاني المنطقة بأكملها".

وأشار إلى حجم التجارة الإيرانية مع باكستان، قائلاً: "يبلغ حجم تجارتنا مع باكستان حاليًا حوالي 3 مليارات دولار، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار بتخطيط دقيق. وبالطبع، لا بد من القول إنه لا توجد لدينا أي قيود على التطور السياسي والاقتصادي مع باكستان، وخاصةً في المجالات الحدودية والقنصلية، لأن الحكومة والبرلمان يرغبان في استقرار علاقاتنا التجارية مع باكستان، وهو ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية أيضًا؛ لذلك، يجب علينا إزالة العقبات لتحقيق تنمية تجارية، وسنعقد اجتماعًا بالتأكيد في الأسابيع المقبلة لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد".

وأشار نيكزاد إلى مفاوضات إيران غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قائلاً: "كنا نتفاوض بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه، رأى الجميع أن الكيان الصهيوني هاجمنا. ظنوا أنه إذا شنّوا حربًا على بلدنا، فإن الأمر سينتهي، لكن الجميع رأى أن الشعب وقف في وجه العدو المعتدي بوحدة مثالية".

ينعقد المؤتمر، بمشاركة 37 دولة، ويركز على "السلام والأمن والتنمية"، في إسلام آباد، عاصمة باكستان. ويحضره 174 ممثلاً دولياً، من بينهم 10 متحدثين، و15 نائباً لرئيس البرلمان، و37 عضواً في البرلمان، وممثلون عن منظمات متعددة الأطراف.

ويستضيف مجلس الشيوخ الباكستاني مؤتمر رؤساء البرلمانات.

