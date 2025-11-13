مساعد الخارجية الايرانية: نحبط العقوبات من خلال تنويع المسارات والشركاء والادوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بيّن قنبري في كلمة القاها اليوم الخميس امام الملتقى الوطني "تحديات ومتطلبات الصادرات غير النفطية" الذي عقد بمدينة تبريز (شمال غرب) ، استراتيجيات الحكومة في تعزيز الصادرات غير النفطية.

واشار الى اهمية الصادرات غير النفطية في فترة العقوبات وقال ان اي شاحنة ايرانية تعبر الحدود الى الخارج واي رزمة بضائع تعرض في الاسواق الاقليمية، تحمل رسالة واضحة عن ارادة الشعب الايراني.

واكد ان الاقتصاد بلا نفط، ليس مجرد شعار بل مسار لاعادة خلق القوة الوطنية واستقلالية القرار واستدامة المقاومة امام الضغوطات.

واوضح ان الدبلوماسية الاقتصادية هي مهمة وطنية مضيفا ان جميع البعثات الايرانية في خارج البلاد مكلفة ان تكون في خدمة المصدرين ومتابعة القضايا المصرفية والجمركية والعمل على دخول ايران الى الاسواق العالمية.

واكد ان المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الاقتصادية يتمثل في "دبلوماسية الجوار" وقال ان ايران جارة مع 15 بلدا عبر البر والبحر، وكل بلد جار، يمثل سوقا وحلقة من سلسلة المصالح المشتركة.

واعتبر تبريز محور تواصل ايران مع القوقاز وروسيا وتركيا وان طاقاتها الاقتصادية لديها زبائن في اسواق المنطقة، مضيفا ان تبريز يمكن ان تتحول الى احد الاقطاب الرئيسية للصادرات غير النفطية.