إيران تطلب رد فعل دولي سريع بشأن أزمة السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر، أعرب الدبلوماسي الإيراني عن قلقه العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في المدينة والمناطق المحيطة بها، قائلاً: "إن المجاعة الشديدة والنزوح الواسع النطاق ومعاناة المدنيين قد خلقت واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، وتتطلب اهتمامًا عاجلاً من المجتمع الدولي".

وانتقد بحرينيون استمرار الصمت وغياب التحرك الدولي الحاسم الذي فاقم الأزمة، وقالوا: "إن ما يقلقنا بشكل خاص هو استمرار نقل الأسلحة التي تساعد على ارتكاب هذه الجرائم. إن التدخلات الأجنبية، بما في ذلك توفير الأسلحة وتجنيد المرتزقة، تُؤجج نيران الحرب وتُفاقم الأزمة الإنسانية".

وأكد السفير الإيراني على ضرورة احترام وحدة أراضي السودان، قائلاً: "إيران ترفض بشدة أي محاولة لفرض حالة الحكم المزدوج أو إضعاف الحكومة الشرعية في السودان، وتدعو جميع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحماية المدنيين ودعم السلام الدائم ووحدة أراضي السودان".

