عقد اجتماع مجلس منسّقي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يشارك في هذا الاجتماع مهرداد كيائي، المدير العام لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس في وزارة الخارجية الإيرانية والمنسّق الوطني لإيراني في المنظمة. ويُعقد الاجتماع في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، فيما تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع طيفاً واسعاً من القضايا في مجالات مختلفة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى المقترحات المقدّمة من الدول المشاركة.

وتتركز جلسات هذا الاجتماع حول التحضير لاجتماع مجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في دورته الرابعة والعشرين، المقرر عقده في موسكو يومي 17 و18 نوفمبر، وذلك بما يشمل مناقشة البيان الختامي المشترك، وبرنامج التعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف للدول الأعضاء للفترة 2026–2030، وكذلك القرار المتعلق بميزانية المنظمة لعام 2026.

ومن المحاور الأخرى المدرجة للنقاش: خارطة طريق تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالي التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للفترة 2026–2028، والتعاون بين مؤسسات السكك الحديدية، وتنسيق الإجراءات الخاصة بتحسين البنى التحتية المالية للدول الأعضاء، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة مرض الطاعون.

