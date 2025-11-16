النائب الأول للرئيس الايراني يتوجّه غداً إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجّه محمدرضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، على رأس وفد رسمي يوم الإثنين إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).

وسيُعقد الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يومي 17 و18 نوفمبر في موسكو.

كما سيلقي عارف كلمة في هذا الاجتماع، وسيجري لقاءات ومحادثات مع عدد من مسؤولي الدول المشاركة.

وتُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تضم دولاً مثل إيران، روسيا، الصين، الهند، باكستان، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان وغيرها، وتمثل ما لا يقل عن 24٪ من إجمالي مساحة العالم، و65٪ من مساحة أوراسيا، و42٪ من سكان العالم، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولها نحو 36٪ من إجمالي الناتج العالمي حتى عام 2024.

