١٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ٤:٤٦ م

أوحدي: وجودي في لبنان كسفير هو مجرد إشاعة

نفى رئيس مؤسسة الشهيد ما تردد عن زيارته للبنان، مؤكداً أن خدمة عائلات الشهداء من أولوياته.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح سعيد أوحدي، رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، على هامش المؤتمر الثاني لتكريم الفائزين في الحملة الوطنية "أكتب تضحيات" بشأن الشائعات التي تُشير إلى احتمال تواجده في لبنان كسفير لإيران : "ما دامت الفرصة سانحة، سأخدم عوائل الشهداء والمحاربين القدامى بكل صدق وإخلاص، وأعتبر هذه الخدمة شرفًا لي".

وأضاف أوحدي، ردًا على أسئلة الصحفيين حول قضية الطلاب الشهداء: "بقرار مؤسسة الشهداء، أُلغيت المعايير الإدارية لإثبات الشهادة، وسرعان ما غطّت المؤسسة عوائل جميع شهداء حرب الاثني عشر يومًا".

