الصين تعلن استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أن الصين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا وستبحث المشاركة في إعادة بناء اقتصادها.

كما شددت بكين على أنها جاهزة لبحث المشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

جاء ذلك بعدما التقى وزير الخارجية الصيني بوزير خارجية الإدارة السورية المؤقتة أسعد الشيباني في بكين، حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان الشيباني استقبل في يونيو الماضي السفير الصيني في مقر الوزارة في دمشق، وتناول الطرفان سبل التعاون بين البلدين، وسط تأكيد على الدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الطرف السوري منتصف الشهر الماضي، أنه تم إعادة تصحيح العلاقة مع الجانب الصيني.

