أمريكا تشن غارات جوية واسعة النطاق في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، فجر السبت، بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، بداعي القضاء على "داعش"، ردا على الهجوم الذي وقع في تدمر الأسبوع الماضي.

وقال هيغسيث: "في وقت سابق من اليوم، بدأت القوات الأمريكية عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا للقضاء على مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة ردا مباشرا على الهجوم على القوات الأمريكية الذي وقع في 13 ديسمبر في تدمر، سوريا".

وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب - إنها إعلان انتقام. لن تتردد الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة ترامب، ولن تتراجع أبدا عن الدفاع عن شعبنا"حسب تعبيره.

واعلنت القيادة المركزية الأمريكية: أنها "بدات القوات الأمريكية ضربة واسعة النطاق ضد البنية التحتية لداعش ومواقع الأسلحة في سوريا"، علی حد تعبيرها .

وأضافت: "تأتي هذه الضربة الهائلة بعد الهجوم على الولايات المتحدة والقوات الشريكة في سوريا في 13 ديسمبر"، وأكد البيان أنه "سنقدم معلومات إضافية قريبا".

وأعلن البنتاغون يوم السبت الماضي، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

/انتهى/