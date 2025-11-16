ترامب يدرس بيع 'إف-35' للسعودية والكيان يربط موافقته بالتطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة إن “السعودية ترغب في شراء عدد كبير من المقاتلات”، مؤكداً أنه “ينظر في الطلب” وأن الرياض “تريد أكثر من طائرات إف-35، بل طائرات مقاتلة إضافية”.

وتأتي هذه الأنباء بينما تثير تقارير استخباراتية أميركية مخاوف من احتمال وصول تكنولوجيا الطائرة إلى الصين في حال إتمام الصفقة، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة.

ورغم هذه التحفظات، يواصل ترامب الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع الرياض، معرباً عن أمله بانضمام السعودية إلى “اتفاقيات أبراهام”، وهي خطوة ما تزال المملكة تربطها بالتوصل إلى خارطة طريق تضمن قيام دولة فلسطينية.

وفي السياق نفسه، أبلغت سلطات الاحتلال الإدارة الأميركية أنها لا تعارض مبدئياً بيع “إف-35” للسعودية، لكنها اشترطت أن يتم ذلك في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن “تمرير الصفقة دون مقابل سياسي سيكون خطأ”، وإن الموقف الإسرائيلي تجاه السعودية يختلف عن اعتراض تل أبيب الصارم سابقاً على بيع الطائرة لتركيا.

وتعتبر سلطات الاحتلال أن تزويد السعودية بالمقاتلة المتقدمة سيؤثر على ميزان القوى الإقليمي وعلى تفوقها العسكري النوعي (QME)، إذ تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك “إف-35”.

