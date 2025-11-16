تفاصيل انضمام إيران إلى اتفاقيتي ستراسبورغ وفيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد علي محسن زاده، القائم بأعمال معاون شؤون الملكية الفكرية في وزارة العدل: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انضمّت رسميًا إلى هذين الصكين الدوليين المهمين، وذلك من خلال إيداع صك الانضمام من قبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف بسويسرا لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بوصفه الوديع لهذه المعاهدات الدولية.

وأشار محسن زاده إلى أن وزارة العدل، باعتبارها رئيسة وأمانة مجلس التخطيط الوطني للملكية الفكرية، تولّت المراجعة الفنية والتنسيق اللازم خلال مراحل دراسة مشروعي قانون الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين في الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي. وأضاف أن الانضمام إلى هذه المعاهدات يُعد خطوة مهمة في تعزيز الدبلوماسية القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقوية حضورها الفاعل والمؤثر في هيئات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد انضمّت خلال السنوات الماضية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وأن هاتين الاتفاقيتين قد تم تبنيهما في إطار مفاهيم وموضوعات اتفاقية باريس. وتمثّل نظم التصنيف التي تنشئها اتفاقيتا ستراسبورغ وفيينا أهمية كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية، سواء للجهات التسجيلية والتنفيذية أو لأصحاب المصلحة والفاعلين في مجالات التكنولوجيا والتجارة.

وقد وُقّعت اتفاقية ستراسبورغ عام 1971 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1975. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء نظام موحد يُعرف باسم التصنيف الدولي للبراءات (IPC)، بغرض تصنيف براءات الاختراع والنماذج الصناعية. ووفقًا لهذا النظام، تُقسّم المجالات التقنية المختلفة إلى أقسام وفئات وفروع ومجموعات، مما يساعد على تنظيم وتحديد الابتكارات. ويتمثل الهدف الأساسي لنظام IPC في توفير أداة بحث فعالة لاسترجاع وثائق البراءات من قبل مكاتب الملكية الصناعية وغيرها من المستخدمين. ويتم إرفاق رموز هذا التصنيف بطلبات البراءات وشهادات تسجيل الاختراع من قبل مكاتب البراءات.

أما موضوع اتفاقية فيينا فهو تصنيف العناصر التصويرية الموجودة في العلامات التجارية. ووفقًا لهذه الاتفاقية، يجب على الجهات المختصة في الدول الأعضاء إدراج الرموز التصنيفية في الوثائق والإعلانات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وتجديدها. ومع تزايد عدد العلامات التجارية وتعقيد تصاميمها المستخدمة من قبل الأفراد والشركات في إيران وعلى مستوى العالم، وبالنظر إلى استخدام التقنيات الحديثة في تصميم العلامات التجارية، فقد اكتسب تصنيف العناصر التصويرية أهمية أكبر.

وتحظى هاتان الاتفاقيتان بأهمية كبيرة في تطوير البنى التحتية لحماية الملكية الفكرية في البلاد، وستوفران أدوات مهمة تتيح للمبتكرين والتجار تسجيل اختراعاتهم أو علاماتـهم التجارية بسهولة أكبر في أي مكان في العالم والحصول على الحماية القانونية اللازمة.

