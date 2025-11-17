"نيويورك تايمز": انخفاض بنسبة 17% في تسجيل الطلاب الدوليين الجدد بالجامعات الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجلت الجامعات انخفاضاً بنسبة 17% بين الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات لأول مرة، في حين بقي إجمالي عدد الطلاب الدوليين في الجامعات الأميركية مستقراً تقريباً بانخفاض طفيف بلغ نحو 1% مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وجاء الانخفاض بعد سياسات إدارة ترامب التي سعت للحد من تسجيل الطلاب الأجانب وإعادة هيكلة نظام التعليم العالي، ما أثار قلق الطلاب المحتملين ودفع بعض الجامعات إلى تقليل قبولهم في برامج الدراسات العليا، حيث تمثل غالبية الطلاب الدوليين طلاب الدراسات العليا.

وأوضح تقرير معهد التعليم الدولي، الذي استندت إليه "نيويورك تايمز"، أن البيانات جمعت من أقل من ربع الكليات والجامعات الأميركية، لكنها شملت مؤسسات تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين.

وأفاد 57% من هذه الجامعات بانخفاض في تسجيل الطلاب الجدد من الخارج، مشيرين إلى أن المخاوف المتعلقة بالتأشيرات وقيود السفر كانت السبب الرئيسي في هذا التراجع.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تسجيل الطلاب الجامعيين الجدد، ما يعكس انتعاشاً من الانخفاضات التي شهدتها فترة الجائحة، بينما انخفض تسجيل طلاب الدراسات العليا الجدد بنسبة 12%.

ويبلغ إجمالي الطلاب الدوليين نحو 1.2 مليون، يمثلون نحو 6% من إجمالي الطلاب، وتأتي الغالبية من الهند والصين التي أرسلت معاً نحو 629 ألف طالب إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر الطلاب الدوليون مصدر دخل أساسي للجامعات الأميركية، وقد أشار التقرير إلى أن بعض التوقعات السابقة التي توقعت انخفاضاً بنسبة 40% في تسجيل الطلاب الجدد كانت مبالغاً فيها، لكن الانخفاض الحالي يثير مخاوف حول التدفق المستقبلي للطلاب الدوليين وإيرادات الجامعات.

/انتهى/