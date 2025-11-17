ترامب: احتمالات فتح قنوات تواصل مع مادورو مطروحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح له من مدينة ويست بالم بيتش، أشار ترامب إلى أنّ النقاشات مع مادورو قد تُعقد في المرحلة المقبلة، موضحاً أنّ مسار التطورات سيُحدَّد في الوقت المناسب، خصوصاً مع إبداء الجانب الفنزويلي رغبة في المضيّ بخيار الحوار.

وذلك على الرغم من أنّ ترامب قد صرّح يوم السبت: "لقد اتخذت قراري بالفعل بخصوص فنزويلا لكن لا يمكنني أن أخبركم بما سيكون عليه"، ملمحاً إلى الخيار العسكري.

وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز"، أنّ عدداً من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب عقدوا 3 اجتماعات في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة خيارات عسكرية محتملة ضد فنزويلا.

وكان قد أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، عن عملية عسكرية أميركية قال إنها ستستهدف "الإرهابيين المرتبطين بالمخدّرات" في نصف الكرة الغربي.

/انتهى/