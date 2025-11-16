جامعة الشهيد بهشتي تتقدم 20 مركزًا في تصنيف QS الآسيوي 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع جامعة الشهيد بهشتي، أعلنت مهري حميدي، نائبة رئيس الجامعة لشؤون البحث والتكنولوجيا، هذا الخبر، واصفاً التقدم الذي أحرزته الجامعة في السنوات الأخيرة بأنه ملحوظ، وهو ثمرة جهود متواصلة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأضافت: "تشير مراجعة تصنيف الجامعة بناءً على مؤشرات نظام تصنيف QS إلى أن جامعة الشهيد بهشتي نجحت في تحقيق تحسن ملحوظ في تصنيفها العلمي في آسيا في تقييم عام 2026".

وأعلنت نائبة رئيس الجامعة لشؤون البحث والتكنولوجيا: "وفقاً للتقرير المنشور، تحسن تصنيف الجامعة الآسيوي من 234 إلى 214، وتصنيفها في منطقة جنوب آسيا من 48 إلى 40. كما حققت الجامعة على المستوى الوطني المركز السابع بين الجامعات الإيرانية".

واختتمت حميدي مؤكدًا: "هذا النجاح هو ثمرة جهود متواصلة في مجالات البحث والتعليم والتدويل وتحسين الجودة العلمية، وقد تحقق بدعم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في الجامعة".

/انتهى/