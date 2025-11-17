300 مشروع تكنولوجي طلابي جاهز للتألق في منطقة الابتكار في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن منطقة الابتكار الدولية في إيران، ستنطلق النسخة الرابعة من فعالية دانوفا للتكنولوجيا الطلابية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بعرض 300 مشروع مختار في منطقة الابتكار الدولية في إيران. يوفر هذا الحدث، المصمم خصيصًا للطلاب، فرصة لعرض إبداعات طلاب البلاد ومشاريعهم المبتكرة.

وصرح المدير العام لتنمية وتطوير مجموعات الابتكار في حديقة برديس التكنولوجية، عن النسخة الرابعة من فعالية دانوفا للتكنولوجيا الطلابية: "في هذه النسخة، استقبلنا أكثر من 6500 مشروع إبداعي من طلاب من جميع أنحاء البلاد. وقد أُرسلت هذه المشاريع من مختلف المحافظات، بما في ذلك المدن القريبة والبعيدة، وبعد عدة مراحل فرز، تم اختيار 300 مشروع مختار، وسيتم عرضها خلال الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام".

وأضاف عباسي فشمي: "يُمثل هذا الحدث فرصة مميزة للطلاب والعائلات للاطلاع عن كثب على الإنجازات العلمية والإبداعية للأطفال والمراهقين". يمكن للزوار مشاهدة أفكار الطلاب وتصاميمهم المبتكرة، والتي ستلهم طلابًا آخرين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات في السنوات القادمة.

ووصف قسم كأس دانوفا بأنه جزء آخر من فعالية دانوفا، وقال: في هذا القسم، سيتنافس الطلاب النشطون في مجال الروبوتات في مسابقات الروبوتات المقاتلة الذكية، وروبوتات المستودعات، وروبوتات كرة القدم. وستُقام مسابقات وعروض روبوتية خلال الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

وأضاف: بالإضافة إلى المعارض والمسابقات، ستُقام أيضًا ورش عمل علمية متنوعة للزوار لتوفير فرص التعلم وتبادل المعلومات للمهتمين.

ووفقًا لهذا التقرير، سيُقام الحدث في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة الابتكار الدولية في إيران. وسيُقام الحدث في مجالات تخصصية متنوعة، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والميكانيكا والأجهزة الدقيقة، والكهرباء والإلكترونيات، والصحة والعلاج، والكيمياء والمواد المُعاد تركيبها، والصناعات الناعمة والإبداعية، والأمن السيبراني، والبيئة، والنقل.

