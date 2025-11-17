أولوية إيران في قمة باكو العالمية هي تطوير الألياف البصرية والجيل الخامس من الهاتف المحمول

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، على هامش القمة العالمية لتنمية الاتصالات 2025 في باكو: "تشارك أكثر من 150 دولة في هذه القمة، وهي بطبيعة الحال القمة الأهم في العالم، وتُعقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات".

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "بناءً على الخطة التي وضعناها لهذه القمة، سنلتقي ونتحاور مع أكثر من 10 وزراء ومسؤولين من مختلف الدول لمناقشة ودراسة مختلف القضايا".

وأضاف: "من بين القضايا التي تُشكل جزءًا من البرامج الأساسية لوزارة الاتصالات تطوير الألياف الضوئية والاستفادة من قدرات التعاون المشترك بين الدول المتحالفة مع جمهورية إيران الإسلامية".

وأكد هاشمي أن تطوير الجيل الخامس من الهواتف المحمولة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية الأخرى للبرامج، وأضاف: "ترتبط هذه التقنيات ارتباطًا وثيقًا بمجال الذكاء الاصطناعي".

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعدّ من القضايا المهمة التي تُواجهها مختلف الدول، وأننا في بلدنا نتابع ونتابع البرامج ذات الصلة بالتفاعل الوثيق مع الدول الأخرى، وقال: تُعقد هذه القمة في إطار دبلوماسية التكنولوجيا، وهي إحدى القضايا التي أكّد عليها فخامة الرئيس الدكتور بزشكيان.

واختتم حديثه قائلاً: نعتقد أنه من خلال تبادل الآراء ونقل المعرفة في هذه القمة، يُمكننا إنجاز العديد من المشاريع الوطنية التي بدأت في الحكومة الرابعة عشرة في وقت أقصر وبتكلفة أقل.

ووفقًا لوكالة مهر، بدأ صباح اليوم حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 (WTDC-25) في باكو بحضور ممثلين من 150 دولة، من بينهم 40 وزيرًا للاتصالات ونائب رئيس ومسؤولين كبار من مختلف الدول.