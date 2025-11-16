بقائي: لا يمكننا القبول بعملية تفاوض أخرى بعد العدوان الامريكي الاسرائيلي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر دولي، في إشارة إلى مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة: كنا نتفاوض عندما وقع العدوان على إيران. بالطبع، هناك أسباب مختلفة وراء ذلك، لكن إيران سعت إلى التفاوض لحل الخلاف الذي كان بيننا منذ البداية.

وأضاف: لم تكن الولايات المتحدة جادة في المفاوضات. لم يكن بإمكاننا توقع فشل هذه المفاوضات، لقد كنا نتصرف باحترافية. ما حدث لم يكن مجرد لجوء بسيط إلى القوة، بل إنهم خانوا القانون الدولي. حاولوا تبرير ذلك بحجة الدفاع عن النفس، وهو أمر غير مبرر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان الهجوم على إيران هو أحد حالات اللجوء إلى القوة. كنا نتفاوض، ولهذا السبب كان الغزو خيانة للدبلوماسية. كما أضرّ بالمجتمع الدولي لأنه لا يمكن استئناف عملية التفاوض".

وأضاف بقائي: "هذه ليست خيانة لفظية للدبلوماسية، بل انتهاك واضح للقوانين والأنظمة التي تؤثر على جميع المجتمعات البشرية. قد يصبح هذا نموذجًا، وقد تتعرض دول أخرى للهجوم. والآن تتعرض الجزائر ومنطقة البحر الكاريبي أيضًا للتهديد".

