عرض فيلم "أين بيت الصديق" بحضور دبلوماسيين مقيمين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد، عشية مهرجان فجر السينمائي الدولي، أول ملتقى "السفير والسينما" في "متحف السينما" بالتعاون مع مركز الدبلوماسية العامة التابع لوزارة الخارجية ومنظمة السينما التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

في هذا الملتقى، حضر عدد من السفراء والدبلوماسيين المقيمين في طهران من مختلف البلدان إلى متحف السينما الإيراني وشاهدوا فيلم "أين بيت الصديق"، العمل الخالد للمخرج عباس كيارستمي.

وفي هذا اللقاء، تحدث إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ورائد فريد زاده، نائب مدير السينما في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، بشكل موجز عن النظرة الإنسانية السائدة في السينما الإيرانية وأهمية ومكانة السينما الإيرانية في عالم اليوم.

