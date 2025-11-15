ايران تحذر من عواقب التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، من العواقب الخطيرة لتصعيد التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية على السلام والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الشرعية والمنتخبة في فنزويلا انتهاكًا واضحًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه.

وفي معرض إشارته إلى التقارير العديدة الصادرة عن جهات دولية والتي تصف الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد بأنها عمليات قتل تعسفية وخارج نطاق القضاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة الكف عن استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات لانتهاك السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا.

كما ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية بمسؤولية الأمم المتحدة وأمينها العام في منع انتهاكات السلم والأمن الدوليين، ومنع تعزيز الأحادية العدوانية على المستوى الدولي.

