الخارجية الايرانية: الادعاءات الواهية لمجموعة السبع لا أساس لها من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الادعاءات الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها لا أساس لها وغير مسؤولة ومرفوضة.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تكرار الموقف غير المسؤول لدول مجموعة السبع بالموافقة على الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، دعمًا منها لهذا الإجراء غير القانوني الدولي، مؤكدًا أن هذا الموقف من مجموعة السبع لا يبرئ بأي حال من الأحوال من الطبيعة غير القانونية وغير المبررة لهذا الإجراء من قبل الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العدوان العسكري غير القانوني للكيات الصهيوني والولايات المتحدة على إيران والهجوم على المنشآت النووية السلمية لبلادنا، ووصف طلب مجموعة الدول السبع من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون أدنى إشارة إلى الجريمة المشتركة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بأنه مخادع وتدخلي، وأكد: "في جوهر الأمر، الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي للوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني والأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018 وهجومها العسكري على المنشآت النووية السلمية الإيرانية. إن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب طاعتها للولايات المتحدة وعدم وفائها بالتزاماتها، وكذلك دعمها للعدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، لم ترتكب انتهاكًا صارخًا لالتزامات الاتفاق النووي فحسب، بل تجاهلت أيضًا جميع مبادرات إيران وجهودها لدفع الدبلوماسية بنوايا سيئة واضحة".

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية موقف مجموعة السبع من القضية الفلسطينية غير مسؤول ويتعارض مع التزاماتها الدولية باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومنع الإبادة الجماعية، وأوضح أن الدعم الشامل من الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجموعة السبع للكيان الصهيوني، وتهاونها مع احتلال الفلسطينيين وإبادة شعبهم، قد أفقد مزاعم المجموعة المتعلقة بحقوق الإنسان أي كرامة ومصداقية.

كما رفض بقائي الادعاءات المتكررة وغير المسؤولة لمجموعة السبع ضد إيران بشأن الصراع الأوكراني، وأشار إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد، والمتمثل في معارضة الحرب وضرورة إنهاء الصراع عبر الحوار والمفاوضات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتدخل في الصراع الأوكراني، وأن على من يتهمونها قبول سياساتهم الخاطئة تجاه قضية السلام والأمن العالميين وتصحيحها، بدلًا من الإصرار على "التفوق الذاتي" و"إلقاء اللوم على الآخرين".