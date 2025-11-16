انتصارات متتالية إيران في التايكوندو والووشو وكرة اليد في ألعاب التضامن الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في التايكوندو، تأهل لاعبا المنتخب الإيراني أميررضا صادقيان وعلي‌ أصغر مراديان إلى نصف النهائي بعد فوزيهما في نزالات اليوم الأحد بصالة «ملز» بمدينة الملك فيصل الرياضية.

صادقيان، في وزن تحت 82 كلغ، تغلب في أولى مواجهاته على التركي «يئتان كليتش» قبل أن يتخطى «باسام‌ ويندين ساوادوكو» من بوركينا فاسو بنتيجة 2–1 في ربع النهائي.

أما مراديان في وزن تحت 60 كلغ، فقد حقق فوزين متتاليين على «كاسمير بتل» من تشاد و«إساك دياكيته» من ساحل العاج، ليضمن موقعه في المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن يخوض كل من روجان كودرزي ويلدا ولي‌ نجاد نزالات نصف النهائي لاحقاً اليوم. وكان المنتخب قد افتتح مشاركته يوم أمس بذهبية لساينا كريمي وبرونزيتين لعلي خوش‌ روش وهستي محمدي.

في كرة اليد، اكتسح المنتخب الإيراني نظيره المالديـفي بنتيجة 57–14، بعد تقدم واضح 24–5 في الشوط الأول، ليواصل الفريق استعداده لمواجهة الإمارات يوم الثلاثاء، بعد أن خسر مباراته الافتتاحية أمام قطر. ويقود الفريق المدرب رافائيل كاستيو بمشاركة 16 لاعباً.

وفي الووشو – ساندا، اقترب المنتخب الإيراني من حصد خمس ذهبيات بعد تأهل ثلاثة لاعبين إلى النهائيات، وهم أميرحسين همتي (60 كلغ) الذي تغلب على القرغيزي «دستان كانيبك‌ أولو»، عرفان محرمي (70 كلغ) بعد الفوز على الأفغاني «محمد سلطاني»، وفربد طالشي (85 كلغ) الذي هزم التونسي «مجادي مندر».

كما ضمنت كل من سارا شفيعي وسهيلا منصوريان مقعديهما في النهائي، بينما اكتفت شهربانو منصوريان بالبرونزية بعد خسارتها أمام المصرية «منة الله محمدحسن الي».

تأتي هذه الإنجازات لتؤكد القوة التنافسية للرياضة الإيرانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مع ترقب استمرار النجاح في المباريات النهائية لاحقاً اليوم.