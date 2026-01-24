فوز المنتخب الإيراني على نظيره الأسترالي في بطولة آسيا لكرة اليد للرجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنتخب الإيراني لكرة اليد واجه المنتخب الأسترالي في منافسات بطولة آسيا لكرة اليد للرجال 2026 التي تستضيفها الكويت.

وواصل لاعبو المنتخب الإيراني تفوقهم حيث حققوا فوزا بنتيجة 37_17 بعد أن سبق لهم الفوز على أستراليا بنتيجة 39_19 في الجولة الأولى.

وكان المنتخب الأسترالي قد خسر أمام الصين بنتيجة 32_19 في اليوم الأول من الجولة الثانية، بينما تغلب المنتخب الإيراني على الهند بنتيجة 39_16.

ويستعد المنتخب الإيراني الذي يتنافس مع الصين وأستراليا والهند في المجموعة الحالية، لمواجهة الصين بعد هذا الفوز. وتقام المباراة غدا الأحد 25 كانو الثاني/يناير في تمام الساعة 17:30 بتوقيت محلي.

