عارف: إيران تتمتع بعلاقات ثنائية وحضارية عميقة مع أعضاء شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، في مطار مهر آباد قبل سفره إلى روسيا لحضور قمة شنغهاي: "شنغهاي منظمة شابة لكنها نابضة بالحياة وشاملة. يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء العشر الرئيسية في شنغهاي حوالي 3.4 مليار نسمة".

وأضاف: "لإيران علاقات ثنائية وحضارية مع جميع الدول الأعضاء، ولحسن الحظ، انضمت إيران رسميًا خلال العامين الماضيين إلى منظمة شنغهاي للتعاون، على الرغم من أن عضويتنا مرت بعملية طويلة نسبيًا، وحتى قبل الانضمام، كان لدينا تعاون جيد جدًا مع هذه المنظمة".

وأكد عارف: "بعد انضمام إيران رسميًا إلى شبكات تعاوننا، استمر التعاون بشكل أكثر جدية وتوسع في جميع المجالات. سأتوجه اليوم إلى موسكو للمشاركة في قمة رؤساء الوزراء، حيث تم إعداد حوالي 10 وثائق في شكل مسودة، والتي، إن شاء الله، إذا توصلنا إلى اتفاق، سيتم توقيعها هناك، مما يمهد الطريق للتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، سواء داخل المنظمة أو مع الاتحادات الأخرى في المنطقة، مثل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وأوراسيا واليونسكو".

/انتهى/