النائب الأول للرئيس الإيراني يغادر طهران متوجهاً إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف غادر مطار مهرآباد بطهران قبل دقائق متوجهاً إلى موسكو، روسيا، لحضور الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون.

وبعد توديعه في مطار مهرآباد، توجه عارف إلى موسكو على رأس وفد لحضور قمة شنغهاي اليوم وغداً.

بالإضافة إلى إلقاء كلمة في القمة، سيلتقي النائب الأول للرئيس ويجري محادثات مع بعض المسؤولين من الدول المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم دولًا مثل إيران وروسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وغيرها. وهي منظمة دولية تُمثل ما لا يقل عن 24% من إجمالي مساحة العالم، و65% من مساحة أوراسيا، و42% من سكان العالم. وبحلول عام 2024، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 36% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

