نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصل إلى إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم استقبال تخت روانجي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار إسلام آباد الدولي، من قبل نبي شيرازي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في إسلام آباد، ومسؤولون من وزارة الخارجية الباكستانية.

ومن المقرر أن يرأس نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوفد الإيراني في الجولة الثالثة عشرة من المشاورات السياسية مع باكستان.

كما سترأس أمينة بلوش، نائبة وزير خارجية باكستان، وفد بلادها في الاجتماع مع تخت روانجي ووفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن بين البرامج الأخرى لنائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد لقاء السيناتور محمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان.

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد في وقتٍ أعرب فيه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الباكستاني والأفغاني الأسبوع الماضي، عن قلقه إزاء التوترات المستمرة بين البلدين الجارين، وأعلن استعداد طهران للمساعدة في تهدئة التوترات.

