١٧‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:٢١ م

عارف في موسكو؛ انطلاق تعاون اقتصادي جديد مع أعضاء منظمة شنغهاي

وصل النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، إلى موسكو للمشاركة وإلقاء كلمة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، وإجراء مشاورات ثنائية على هامش هذا الحدث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الطائرة التي تقل النائب الأول للرئيس والوفد المرافق له هبطت في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو بعد ظهر الاثنين.

وكان في استقبال النائب الأول مسؤولون من وزارة الخارجية الروسية والسفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي.

ومن المقرر أن يلتقي عارف ويجري محادثات مع ميخائيل ميشوستين في أول زيارة له إلى موسكو، والتي تأتي بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الروسي.

ويرافق النائب الأول للرئيس في هذه الزيارة وفد سياسي واقتصادي، يضم وزير الصناعة والمناجم والتجارة، السيد محمد أتابك.

ومن المقرر أن تبدأ في موسكو، غداً الثلاثاء، أعمال الاجتماع الـ24 لرؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

