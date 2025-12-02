الأمم المتحدة تبدأ بخفض عدد قوات حفظ السلام في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت أردييل لصحيفة "إزفستيا": "نتيجة لتخفيضات الميزانية في منظومة الأمم المتحدة، بدأت "يونيفيل" عملية تقليص عدد أفرادها بنحو الربع. وقد بدأنا هذه العملية، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول أوائل عام 2026".

وأكدت أن قوات حفظ السلام لم تلاحظ خلال العام الماضي أي نشاط عسكري لـ"حزب الله" أو أي جماعات مسلحة غير حكومية أخرى في منطقة عملياتها.

وأشارت إلى أنه لم يسجل أي ترميم للبنية التحتية العسكرية غير المصرح بها أو إعادة إدخال أسلحة غير مرخصة.

وبلغ في 20 نوفمبر 2025 عدد قوات "يونيفيل" 9900 فرد، في حين بلغ عدد أفراد بعثة "يونيفيل" في السابق 10500 عسكري، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات الأمم المتحدة.

