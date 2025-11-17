غرب آسيا على طريق أمن طويل الأمد/هل تخلّت المنطقة عن تقليد شراء الأمن من الخارج؟

وكالة مهر للأنباء: بالنسبة لغرب آسيا والشرق الأوسط، لا يوجد مفهومٌ يضاهي الأمن والاستقرار في قيمته الجوهرية، ولذلك تُدرس هذه الرغبة والهدف وتُخطّط لهما بطرقٍ مختلفة في كل اجتماع ومنتدى وحوار. وفي أحدث هذه الاجتماعات، شهدت غرب آسيا أحد أهم الاجتماعات الإقليمية التي استضافتها البحرين في النصف الأول من نوفمبر؛ لقاءٌ، نظرًا لطرحه لوجهات نظرٍ متنوعة حول المنطقة، وضمان استقرارها وأمنها، والجهات الفاعلة في هذه العملية، يُمكن وصفه مستقبلًا بأنه إحدى نقاط التحول في عملية النقاش والحوار حول تغيير نهج دول المنطقة.

على مدى أربعين عامًا على الأقل، شهدت منطقة غرب آسيا نوعًا من "التنافس الصامت" في علاقات دول هذه المنطقة، والذي نشأ بنظرةٍ متفائلةٍ وسوء فهم، إلا أن استمراره كان متجذرًا في رغبة القوى الخارجية. في العقود الأربعة التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تأثرت نظرة الدول العربية في المنطقة تجاه إيران بمبدأٍ واحد: "إيران تُشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين". وهي مقولةٌ بذلت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي قصارى جهدهما لترسيخها في أذهان الحكام العرب في المنطقة. إلا أن هذه العملية، قوبلت بتشكيك من دول المنطقة في مرحلة ما وعلى أساس المنطق والحجج العقلانية،. وبعد الهجوم العسكري الذي شنه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة على إيران، ثمة مؤشرات على تلاشي عقلية التهديد ضد طهران، على الأقل في المرحلة الراهنة.

حاليًا، تسعى أمراء الخليج الفارسي أكثر من أي وقت مضى للإجابة على سؤال: "من هو التهديد الحقيقي لأمن المنطقة؟". وقد مثّلت الإجابة على هذا السؤال الأساس الصريح والضمني للخطابات التي أُلقيت في اجتماع المنامة. وبتقييم مجمل الخطابات التي أُلقيت في ذلك الاجتماع، وتجاوز ردود الفعل الأولية، والتي غالبًا ما كانت سطحية، على الخطابات والاجتماعات، يُمكننا أن نرى أن هذا الاجتماع طرح منظورين حول الأمن الإقليمي ومخاطره، وأن تناول كلٍّ منهما، بغض النظر عن المدافعين عنه، يُمكن أن يكون فعالًا في تحديد الترتيبات الأمنية في المنطقة.

الأمن وكيفية تعريفه لدول المنطقة

بحسب اعتقاد وتأكيد العديد من المحللين والمسؤولين الإقليميين، لم يعد مفهوم الأمن في العالم يقتصر على المفهوم العسكري، بل طرأت تغييرات طفيفة على صياغة هذا المفهوم وترسيخه، مما يُبرز الحاجة إلى إعادة تعريف الرؤى حوله في غرب آسيا أكثر من أي وقت مضى. في عالمنا اليوم، لا يقل تأثير الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والإعلام عن تأثير الأسلحة، إن لم يكن أكثر.

في القرن الحادي والعشرين، تنظر الجهات الفاعلة في غرب آسيا، كلٌّ وفقًا لتاريخها وثقافتها، ورؤيتها الخاصة لمفهوم الأمن، ومبادئ سياستها الخارجية، إلى ظاهرة الأمن، وتُقدّرها، وتخطط لضمانها. يرى عدد من الحكومات الإقليمية أن آلية ضمان الأمن الإقليمي ينبغي أن تقوم على الدبلوماسية الجماعية، وأن تُنفَّذ بالتعاون والتنسيق بين جميع دول المنطقة.

ويرتكز هذا التوجه على تجاوز تصور كل دولة للتهديد في المنطقة، وتبني رؤية مرنة للتعاون. من هذا المنظور، لا تُعتبر إيران ولا أيٌّ من دول غرب آسيا تهديدًا لهذه المنطقة، بل ينبغي تعريفها كأداة على طريق الاستقرار. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد، حامل لواء هذا النهج في اجتماع المنامة، إذ صرّح قائلاً: "إن تعزيز آلية شاملة للحوار والجهود الأمنية لمجلس التعاون الخليج الفارسي سيعكس بلا شك حقيقة أن لإيران والعراق واليمن أيضًا مصالح مشروعة وحقيقية في أمن الخليج الفارسي.

وسيضعنا هذا النهج في وضع أفضل بكثير لمواجهة التحديات الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الأمن البحري، والاتجار بالمخدرات والبشر، وتغير المناخ. كيف يُمكننا حقًا تحقيق الأمن الإقليمي في ظل استبعاد اللاعبين الرئيسيين من الحوار؟ فالحوار الشامل يُعزز الاحترام المتبادل ويوطّد العلاقات الاقتصادية، ويخلق حوافز لضبط النفس - وهو أمر لا تستطيع سياسات الاحتواء ونهج عدم المنافسة تحقيقه".

مع ذلك، يرى رأي آخر أن الأمن الإقليمي لا يمكن ضمانه إلا من خلال تحالفات ومعاهدات مع قوى خارجية، وأن "إيران هي التي تهدد استقرار المنطقة". وهو رأيٌ دأب لسنوات على تحويل أموال النفط العربية إلى مصانع الأسلحة الأمريكية بذريعة تهديد إيران، وعرقل أي تعاون في المنطقة. ورغم أن هذا النهج كان سائدًا لدى معظم الحكام العرب في المنطقة حتى السنوات القليلة الماضية، وقد أكد عليه أيضًا الممثل الأمريكي في هذا الاجتماع، إلا أن مجمل الآراء المطروحة في اجتماع المنامة يُظهر أن هذا النهج لا يحظى بدعم سوى بعض المسؤولين العرب السابقين وممثلي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، اللوبي الصهيوني.

يرى مؤيدو النهج الأول، الذي يضم عُمان وقطر وإيران، أن الأمن الإقليمي المستدام نتاجٌ لمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وينبع من داخل المنطقة. وهو رأيٌ أظهرته المملكة العربية السعودية أيضًا منذ عام ٢٠٢٣، من خلال تطبيع علاقاتها مع طهران، بأنها بصدد تغيير مسارها. لقد أصبح النهج الذي اعتمدته الرياض وطهران في السنوات الأخيرة نموذجًا يُحتذى به لدول المنطقة الأخرى. ويُشكل التركيز على تقليل التبعية ووجود دول من خارج المنطقة، وخاصةً وجودها العسكري، المحور الرئيسي لهذه الخطة، التي تحمل في طياتها، نظرًا لنظرة شعوب المنطقة غير الإيجابية تجاه هذه القوى، نوعًا من الشرعية الشعبية. وقد طرحت إيران وبعض دول المنطقة أفكارًا مثل "منتدى الحوار الإقليمي" و"خطة المآذن" والتعاون في مجلس التعاون الخليج الفارسي، تماشيًا مع هذه الرؤية.

ورغم أن هذه الأفكار كانت مقترحات خطابية جذابة قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، إلا أنها بعد هذا الهجوم، وخاصةً بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، أصبحت من أهم أجندات دول المنطقة، حتى أن مجموعة كانت تعتبر المظلة الأمنية الأمريكية درعًا منيعًا، عدّلت هذا الرأي بشكل جدي بعد قصف الدوحة. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلًا قبل تحقيق آلية عملية.

أما المنظور الثاني، فيقوم على موازنة القوى في المنطقة بين الدول العابرة للحدود، وعلى الادعاء بضرورة احتواء الدول الغربية لإيران وما تسميه طهران بالجماعات التي تدعمها لضمان أمنها. وسيترتب على هذا الإجراء التشكيك في استقلال دول المنطقة، واستمرار سباقات التسلح وتطورها. من ناحية أخرى، ستؤدي الثقة المفرطة في توفير الأمن من قبل الدول العابرة للحدود إلى تأثر أمن المنطقة وزعزعته مع أدنى تغيير في العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف.

المنطقة واحتياجاتها

سيكون لكل من المنظورين المذكورين أعلاه عواقب ونتائج في المنطقة، وكلما استطاعت دول المنطقة الانتقال من نهج الاعتماد على القوى العابرة للحدود إلى نهج التعاون الجماعي، أصبحت الظروف أيسر لإرساء أمن مستدام. مع هذا الاستقرار، يمكن لغرب آسيا، مثل شرقها أو حتى أوروبا، أن تتبنى رؤية بعيدة المدى لتوفير الأمن بطريقة جديدة وأقل خبرة، وأن تسعى إلى ذلك من خلال مسار الاقتصاد والمصالح الاقتصادية الجماعية. قضيةٌ أولتها الإمارات العربية المتحدة وقطر اهتمامًا خاصًا في السنوات الأخيرة، ويمكن لإيران، نظرًا لخصائصها الجغرافية والسياسية، أن تلعب دورًا حاسمًا في إرساء الأمن واستقراره الناتج عن الروابط الاقتصادية بين دول المنطقة.

يمكن تعريف تركيبة الأمن في المنطقة بحزمة من الدبلوماسية والأسلحة والاقتصاد، ولكي تصبح هذه التركيبة نموذجًا للتعاون، فإنها تتطلب المزيد من الحوار، وبالطبع، بعيدًا عن جماعات الضغط الغربية والصهيونية. منتدى يمكن أن يضم دول مجلس تعاون الخليجي الفارسي والعراق واليمن وإيران، بل ويبقي الطريق مفتوحًا أمام جيران آخرين للانضمام.

قد يُكرر احتمال حدوث مثل هذا الدمج على المدى القصير نفس نمط خفض التصعيد بين إيران والمملكة العربية السعودية، ثنائيًا أو على نطاق واسع، مع دول مجلس التعاون الخليج الفارسي. كما أن الوجود القوي والمستقر للعراق، إلى جانب زوال النظرة الموجهة نحو التهديد في اليمن، يمكن أن يجعل احتمال التوصل إلى إطار تعاون أوسع وأسهل في الوصول إليه على المدى المتوسط. ولكن تصميم هذا الإطار على المدى الطويل يتطلب تجاوز النظرة الخلاصية للغرب، والاعتراف بالكيان الإسرائيلي باعتباره التهديد الرئيسي، وتحديد المصالح الاقتصادية المشتركة طويلة الأجل في المنطقة في نهاية المطاف.

إن ضمان وضمان الاستقرار في المنطقة ليس من صلاحيات أي دولة في المنطقة وحدها، بل إن كامل أراضي غرب آسيا هي الطريق الأول والوحيد لضمانه، ويبدو أن التلميحات التي أطلقت في اجتماع المنامة، بغض النظر عن دوافع المنظمين وعدد من الضيوف، يمكن أن تكون مقدمة للتحرك في هذا الاتجاه في المنطقة.

/انتهى/