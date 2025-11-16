السفير الفنزويلي: ثمانية ملايين فنزويلي سجلوا أسماءهم للدفاع عن وطنهم

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: قال خوسيه رافائيل سيلفا أبونتي، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، خلال زيارته لمكتب التحرير المشترك لوكالة مهر للأنباء وصحيفة طهران تايمز الصادرة باللغة الإنجليزية، في مقابلة مع مراسلي هذه المجموعة: "لقد تعززت العلاقات الإيرانية الفنزويلية منذ تولي هوغو تشافيز السلطة عام ١٩٩٩، وبعد وفاته، واصل نيكولاس مادورو مسيرته. في عام ٢٠٢٢، زار مادورو إيران خلال جولته الإقليمية والتقى بالشهيد الراحل السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الايراني السابق. وخلال هذه الزيارة، وقّع البلدان وثيقة تعاون لمدة ٢٠ عامًا في مجالات الطاقة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والنقل والتعليم.

وأضاف: مع تولي الدكتور مسعود بزشكيان السلطة، عُقد اجتماعان رفيعا المستوى بين رئيسي البلدين، وتحدث وزيرا خارجية البلدين خمس مرات على الأقل في المحافل الدولية. ومنذ عام ٢٠٢٢، تم تبادل زيارات وفود مختلفة بين البلدين، وتم توقيع ٢٩٩ اتفاقية حتى الآن.

العلاقات مع إيران متينة

وأكد الدبلوماسي الفنزويلي: على الرغم من مساعي القوى الإمبريالية لزرع الخلاف بين البلدين، إلا أن العلاقات بين إيران وفنزويلا لا تزال متينة.

وبخصوص التحركات الأمريكية الأخيرة على الحدود الفنزويلية، قال أبونتي أيضًا: "تحاول الولايات المتحدة منذ سنوات إضفاء الشرعية على أفعالها من خلال تقديم ادعاءات لا أساس لها ضد فنزويلا. ومن هذه الادعاءات ربط الرئيس مادورو بجماعة تُدعى "ترن دي أراغوا"، وهي جماعة دمرها الجيش الفنزويلي قبل سنوات وكانت عصابة إجرامية. كما اتهمت الولايات المتحدة بعض كبار المسؤولين بالارتباط بعصابات المخدرات، في حين أن جميع هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، لا تُعدّ فنزويلا منتجًا ولا مُصنّعًا ولا طريقًا رئيسيًا لنقل المخدرات. تُظهر الإحصاءات الرسمية أن 87% من المخدرات المُنتَجة في كولومبيا تصل إلى الولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ، و8% تمر عبر شمال كولومبيا، و5% فقط تمر عبر فنزويلا إلى أوروبا. وقد فكّكت الحكومة الفنزويلية معظم هذه الشبكات دون عنف.

وأشار السفير الفنزويلي إلى نشر 8 سفن حربية، وغواصة نووية، ومقاتلات من طراز F-35، وحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، و10 آلاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية على الحدود الفنزويلية، وقال: لقد زادت الولايات المتحدة من نشاطها العسكري في المنطقة منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت هذه الإجراءات استفزازية، بل وأدت إلى انتهاكات للمجال الجوي الفنزويلي. كما أن وجود غواصة نووية في المنطقة ينتهك معاهدة تلاتيلولكو، التي أعلنت أمريكا اللاتينية منطقة خالية من الأسلحة النووية.

ثمانية ملايين فنزويلي مستعدون للدفاع

وقال أبونتي أيضًا عن رد فعل كاراكاس على التحركات العسكرية الأمريكية: "نفذت حكومة مادورو خطة لتسجيل المواطنين للدفاع عن البلاد، حيث التحق بها ثمانية ملايين مواطن. تتألف القوات المسلحة البوليفارية من خمسة فروع: الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، والحرس الوطني، وقوات التعبئة الشعبية. ارتفع عدد قوات التعبئة الشعبية، الذي كان في البداية أربعة ملايين، إلى ثمانية ملايين مع انضمام متطوعين جدد. بدأ التدريب بسرعة، ونفذت القوات، بقيادة مادورو المباشرة، عملية "الاستقلال 200" لمواجهة التهديدات الخارجية.

وأضاف: "انطلقت مناورة عسكرية واسعة النطاق في الولايات الشمالية لفنزويلا، بما في ذلك زوليا، وفالكون، وكارابوبو، وأراغوا، وميراندا، وسوكري، لحماية سواحل البلاد من انتشار القوات الأمريكية في بورتوريكو وترينيداد وتوباغو".

صرح السفير الفنزويلي بأن الولايات المتحدة قتلت مدنيين، بمن فيهم صيادون، خلال السنوات الأخيرة، بمهاجمة سفن فنزويلية وكولومبية تحت غطاء مكافحة المخدرات. وقال: "أدت إحدى هذه الهجمات إلى غرق 18 قاربًا ومقتل 70 شخصًا في المحيط الهادئ. حتى أن بعض المسؤولين الأمريكيين شككوا في قانونية هذه العمليات".

وأضاف أبونتي: "أثارت الحكومة الفنزويلية اعتراضها على الإجراءات الأمريكية في المحافل الإقليمية والدولية. وفي اجتماع عُقد مؤخرًا لـ 33 دولة عضوًا في مجموعة دول أمريكا اللاتينية (CELAC)، صدر بيان يعارض التهديدات والعقوبات. كما قدم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكوى بشأن انتهاك القوات الأمريكية لحقوق الفنزويليين.

جائزة ماتشادو سياسية ولا قيمة لها

وأضاف أبونتي أيضًا عن دور حلفاء فنزويلا في دعم البلاد: "دعمت الدول الصديقة، بما في ذلك إيران وروسيا والصين وبيلاروسيا، مواقف كاراكاس في المحافل الدولية. وفي مجلس الأمن، عارضت 14 دولة أيضًا الإجراءات الأمريكية، ولم تصوت لصالحها سوى الولايات المتحدة". وأضاف السفير الفنزويلي لدى إيران: "أن الشعب الفنزويلي متحد في الدفاع عن استقلاله. كما تُظهر التجربة التاريخية أن الولايات المتحدة دأبت على اختلاق الأعذار لتغيير حكومات دول مثل سوريا وليبيا والعراق وإيران، وهي الآن تنتهج نفس السياسة ضد فنزويلا".

وبخصوص منح جائزة نوبل للسلام لماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية، قال أبونتي أيضًا: "لا مكان لمن نال جائزة بين الشعب الفنزويلي. من يسعى للاعتداء على بلده لا يُعتبر فنزويليًا، وهذه الجائزة لا قيمة لها، وهي ذات طابع سياسي بحت".

