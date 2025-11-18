  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص

الصين: قرار مجلس الامن بشأن غزة مصدر قلق بالغ

الصين: قرار مجلس الامن بشأن غزة مصدر قلق بالغ

أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فجر اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي أقرّه مجلس الأمن بشأن غزة، مشيراً إلى أنه يتجاهل سيادة الفلسطينيين وملكيتهم لأرضهم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي جلسة مجلس الأمن، قدّم "فو كونغ"، المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تفسيرات لامتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.

وقال "فو" في كلمته أمام الجلسة: "مسودة القرار الأمريكية بشأن غزة غير واضحة وتشكل مصدر قلق بالغ لنا".

واضاف: "القرار يتضمن ترتيبات حكم لغزة ما بعد الحرب، لكن يبدو أن الفلسطينيين غائبون تماماً عنه".

وأوضح الدبلوماسي الصيني: "سيادة الفلسطينيين وملكيتهم لم تنعكس بشكل كامل في هذا القرار".

كما أضاف "فو": "هذا القرار لا يؤكد بوضوح التزاماً راسخاً بحل الدولتين كإجماع دولي".

/انتهى/

رمز الخبر 1965095
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات