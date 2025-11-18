الصين: قرار مجلس الامن بشأن غزة مصدر قلق بالغ

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي جلسة مجلس الأمن، قدّم "فو كونغ"، المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تفسيرات لامتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.

وقال "فو" في كلمته أمام الجلسة: "مسودة القرار الأمريكية بشأن غزة غير واضحة وتشكل مصدر قلق بالغ لنا".

واضاف: "القرار يتضمن ترتيبات حكم لغزة ما بعد الحرب، لكن يبدو أن الفلسطينيين غائبون تماماً عنه".

وأوضح الدبلوماسي الصيني: "سيادة الفلسطينيين وملكيتهم لم تنعكس بشكل كامل في هذا القرار".

كما أضاف "فو": "هذا القرار لا يؤكد بوضوح التزاماً راسخاً بحل الدولتين كإجماع دولي".

