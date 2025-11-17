  1. إيران
وزير الخارجية الايراني يجري محادثة هاتفية مع نظيره الافغاني

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي محادثة هاتفية مع وزير خارجية أفغانستان، أميرخان متقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجهات النظر في محادثة هاتفية اليوم مع وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، حول آخر مستجدات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى التوجهات الأخيرة في التفاعلات بين باكستان وأفغانستان.

أكد وزير خارجية بلادنا، في معرض إشارته إلى ضرورة إرساء السلام والاستقرار بين دول المنطقة، على تعزيز المشاورات والحوارات في إطار التعاون المشترك بين دول المنطقة.

كما رحّب وزير خارجية أفغانستان بالمشاورات والحوارات الإقليمية، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية المبذولة.

