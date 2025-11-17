وزيرا خارجية ايران وروسيا يتباحثان هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية اليوم الاثنين محادثة هاتفيا وتباحثا بشأن القضايا ذات اهتمام المشترك.

وفي هذه المحادثة، أكد وزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى المبادرات والمشاورات الدبلوماسية مع نظرائه في المنطقة، على ضرورة مواصلة وتسريع الحوارات والتعاون في إطار مشترك بين دول المنطقة.

كما أشار عراقجي إلى استمرار تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما يُزعم عن إعادة فرض العقوبات من قبل بعض الدول الغربية، مؤكدًا ضرورة بقاء الوكالة على الحياد وتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة التوتر.

ورحب سيرغي لافروف بتشكيل إطار التشاور والتعاون الإقليمي، معربًا عن استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران.

كما أكد وزير الخارجية الروسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرًا إلى جهود روسيا في الأمم المتحدة، ورفض أي إجراء يؤدي إلى تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشار الجانبان إلى الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، مؤكدين على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، واتفقا على تنسيق المواقف والتعاون المشترك في هذا الإطار.

كما استعرض وزيرا الخارجية الإيراني والروسي آخر مستجدات التعاون والقضايا القنصلية بين البلدين، وتابعا مستجداتها.

