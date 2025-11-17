مجلة أميركية: إيران تعزز ترسانتها الصاروخية بعد حرب الـ12 يوماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اشارت مجلّة "ذا ناشونال انترست" إلى أنّ طهران لا تخفي استمرار جهودها في تطوير ترسانتها الصاروخية.

وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي بأن ترسانة بلاده "تفوق بكثير ما كانت عليه في حرب الأيام الاثنتي عشرة"، مؤكداً أن "إسرائيل لم تحقق أهدافها خلال اندلاع العنف الأخير وهُزمت".

من جانبه، أشاد وزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده بتحسن جودة وكمية الصواريخ الإيرانية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى تقدم صناعة الدفاع المحلية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، كشفت مصادر استخباراتية أوروبية عن تعزيز إيران لبرنامجها للصواريخ الباليستية عقب حرب الأيام الاثنتي عشرة، على الرغم من العقوبات الدولية التي تحظر بيع الأسلحة لطهران.

وبحسب المجلة، أفادت التقارير بوصول شحنات من مادة بيركلورات الصوديوم إلى ميناء بندر عباس قادمة من الصين، وهي مادة أساسية لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الإيرانية، ما يعكس استمرار طهران في تطوير مخزونها الصاروخي، ويمثل تحدياً مباشراً لـ "إسرائيل" بعد الحرب.

وأوضح بهنام بن طالبلو، باحث بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كيف استفادت إيران من الدروس المستقاة من الحرب في تحسين صياغة إطلاق الصواريخ لتحقيق أقصى أثر، مع التركيز على اختيار الأهداف والتسلسل المناسب للإطلاق.

وخلال الحرب، أطلقت طهران صواريخ مثل شهاب-3 الباليستي متوسط المدى، وفاتح-110 الباليستي قصير المدى الذي يعمل بالوقود الصلب، وذي الفقار الباليستي طويل المدى، ضمن جهودها لتعزيز قوتها الصاروخية.

ولم تتردد إيران في التباهي بقوتها الصاروخية؛ ففي عام 2025، استعرض الحرس الثوري الإسلامي قدرات البلاد عبر مقاطع فيديو دعائية تظهر منشآت صاروخية تحت الأرض في مختلف المناطق.

وكانت المجلّة الأميركية قد نشرت في وقتٍ سابق تقريراً يتناول القدرات الصاروخية المتطوّرة لإيران وتأثيرها في الصراع المتصاعد مع "إسرائيل"، مع تقديم تفاصيل حول ترسانة طهران الباليستية وقدراتها.

المصدر: الميادين